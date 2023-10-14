Александр Кожевников: «Каждый болельщик впечатлен игрой «Спартака». Заработали игроки, которых купили под Жамнова. Система работает»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением об игре «Спартака».

Команда находится на втором месте в таблице Западной конференции.

«Очень радует «Спартак», каждый болельщик сейчас, уверен, впечатлен игрой команды. Дай Бог, чтобы так продолжалось дальше, а также без травм.

Команда движется в правильном направлении, видна тренерская рука. Заработали игроки, которых покупали под Алексея Жамнова.

Чувствуется, что они к нему относятся с уважением, сама система работает. За это и руководству спасибо, обеспечили все необходимые условия.

Что же касается целей такого «Спартака», точнее можно будет сказать после новогодних праздников.

Многое зависит от того, как команда пройдет зимний перерыв», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

4 комментария

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Petr Denisov
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Молодцы 👍👍👍

Двигаемся дальше.

Вперёд Спартак!😇
+3
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Мудринич
Погодите, система в другой команде
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Bobby Clarke
Ай да,Йозе. Завирусил слово "система".
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Machine Head
Опоздал ты , Саша , на два часа . Я об этом уже писал.
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