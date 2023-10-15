Мэттьюс о продлении контракта: «Я всегда хотел остаться в «Торонто», не понимаю, почему мне не верили. Наш расцвет только начинается»

Остон Мэттьюс заявил, что и не думал об уходе из «Торонто».

В августе стороны подписали новый контракт, рассчитанный на 4 года и 53 млн долларов.

«Мне здесь нравится. Я повторял это снова и снова, когда меня спрашивали о будущем. Не понимаю, почему некоторые люди мне не верили.

Я всегда был настроен на возвращение. Мне казалось, что я достаточно ясно об этом говорю. Мне очень нравится играть здесь, мне нравится наше ядро, с которым я давно уже играю. И тренеры относятся к нам замечательно. Все это правда, и возможность быть здесь многое значит для меня.

Так что, видя такие слухи, как минувшим летом, я просто смеялся, потому что это бред, честно говоря. Просто ложь, люди все выдумали. И я нахожу это более чем комичным. Меня забавляет, что многие так называемые эксперты, считавшие, что у них есть сенсационная информация, в соцсетях говорили, что кое о чем слышали. Но если они слышали это не от меня, не от моей семьи или агента – то кто же их надежный источник?

Думаю, у них теперь есть ответ. Как я уже сказал по окончании сезона, у меня всегда было намерение подписать новый контракт. Повторюсь, мне здесь все нравится, я всегда хотел быть именно тут. И наш расцвет только начинается», – сказал форвард.