Арвидссону, вероятно, потребуется операция на спине. Форвард «Лос-Анджелеса» повредил ее на тренировке и попал в долгосрочный список травмированных

Из-за травмы Виктору Арвидссону может потребоваться операция.

«К сожалению, получил травму спины в первый день тренировок после предсезонки, то есть в первый день регулярного чемпионата.

На следующий день он отправился на дальнейшее обследование. Похоже, что на следующей неделе ему придется делать операцию, и это выведет его из строя не на один месяц, поэтому мы вынуждены были включить его в долгосрочный список травмированных», – заявил генеральный менеджер « ».

В прошлом сезоне швед набрал 59 (26+33) очков за 77 игр в регулярном чемпионате . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.