Арвидссону, вероятно, потребуется операция на спине. Форвард «Лос-Анджелеса» повредил ее на тренировке и попал в долгосрочный список травмированных
Из-за травмы Виктору Арвидссону может потребоваться операция.
«К сожалению, Арвидссон получил травму спины в первый день тренировок после предсезонки, то есть в первый день регулярного чемпионата.
На следующий день он отправился на дальнейшее обследование. Похоже, что на следующей неделе ему придется делать операцию, и это выведет его из строя не на один месяц, поэтому мы вынуждены были включить его в долгосрочный список травмированных», – заявил генеральный менеджер «Лос-Анджелеса».
В прошлом сезоне швед набрал 59 (26+33) очков за 77 игр в регулярном чемпионате НХЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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