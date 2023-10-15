Арвидссону, вероятно, потребуется операция на спине. Форвард «Лос-Анджелеса» повредил ее на тренировке и попал в долгосрочный список травмированных

Теги травмы Лос-Анджелес Роб Блэйк НХЛ Виктор Арвидссон Здоровье Хоккей

Из-за травмы Виктору Арвидссону может потребоваться операция.

«К сожалению, Арвидссон получил травму спины в первый день тренировок после предсезонки, то есть в первый день регулярного чемпионата.

На следующий день он отправился на дальнейшее обследование. Похоже, что на следующей неделе ему придется делать операцию, и это выведет его из строя не на один месяц, поэтому мы вынуждены были включить его в долгосрочный список травмированных», – заявил генеральный менеджер «Лос-Анджелеса».

В прошлом сезоне швед набрал 59 (26+33) очков за 77 игр в регулярном чемпионате НХЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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