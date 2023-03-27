Арвидссон, Сузуки, Густавссон – звезды недели в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» набрал 7 очков в 3 матчах

определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван голкипер «Миннесоты» , одержавший две победы в двух матчах, пропуская в среднем 0,96 шайбы и отражая 97,2% бросков.

Второй звездой стал нападающий « » Ник Сузуки, записавший на свой счет 8 (2+6) очков в трех матчах.

Первой звездой признан форвард « » , набравший 7 (5+2) баллов в трех играх.