Где смотреть Ак Барс – Сибирь, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 20 октября
В пятницу, 20 октября, сыграют Ак Барс и Сибирь в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Татнефть-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ак Барс – Сибирь
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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