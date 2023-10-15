Кравец о 4:1 с «Локомотивом»: «Наконец-то победили не кризисного соперника. Проделали сумасшедшую работу в чужой зоне во 2-м периоде, держали шайбу, открывались»

Теги Авангард Локомотив КХЛ Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец высказался после матча с «Локомотивом» (4:1).

«Очень рад, что ребята сегодня так отыграли в праздничный день, в присутствии своих родителей и наших болельщиков.

Вообще, вся серия после трудной и тяжелой игры с «Трактором» удалась, все все сделали по плану, отработали на очень высоком уровне. Всех поздравляю с хорошей игрой, с хорошей обстановкой, ну и, наконец-то, «Авангард» победил не кризисного соперника.

Делаю ли я акцент на доминации во вторых периодах? Я делаю акцент, чтобы мы во всех трех периодах доминировали.

Сегодня в первом периоде немножко торопились: да, есть задача играть в быстрый пас, но когда соперник не душит, то можно спокойнее раскатываться, просто играть в хоккей, а не в «бей-беги», как у нас говорят. Во втором периоде это и произошло, ребята держали шайбу, вовремя открывались, подставляли, в чужой зоне проделали сумасшедшую работу, агрессивный первый игрок был всегда, не давали зайти в свою зону.

Правильность работы приносит результат вне зависимости от номера периода. Хотя понятно, что второй период – другой, акцент на том, что при потере шайбы нужно максимально быстро свернуться в оборону. Но если шайба у нас, то сопернику намного тяжелее поменяться, он устает, меньше меняется, и у тебя инициатива», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

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2 комментария

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Омич
Спасибо ребятам и тренерам за победы над такими сильными соперниками!!! Молодцы, так держать!!!
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Vovan 78
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Александр Карпец
Ответ Vovan 78
Куда нытики пропали? Нытики, ныть сегодня будете?
это такая категория людей, им хорошо, плохо, а плохо, тоже плохо
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