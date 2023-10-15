«Авангард» пригласил отцов хоккеистов на игру с «Локомотивом»: «Сюрприз Папского матча – папы «ястребов» на скамейке запасных. Эмоции – бесценны!»
«Авангард» пригласил отцов хоккеистов на матч против «Локомотива».
Сегодня в России отмечается День отца.
Папы встретили игроков на предматчевой раскатке, а затем приняли участие в символическом вбрасывании.
«Главный сюрприз Папского матча – папы наших «ястребов» на скамейке запасных.
Да, они приехали на матч поддержать своих сыновей, но игроки об этом не знали. Эмоции – бесценны!» – говорится в сообщении «Авангарда».
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