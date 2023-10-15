«Авангард» пригласил отцов хоккеистов на игру с «Локомотивом»: «Сюрприз Папского матча – папы «ястребов» на скамейке запасных. Эмоции – бесценны!»

Теги Авангард видео КХЛ Хоккей

«Авангард» пригласил отцов хоккеистов на матч против «Локомотива».

Сегодня в России отмечается День отца.

Папы встретили игроков на предматчевой раскатке, а затем приняли участие в символическом вбрасывании.

«Главный сюрприз Папского матча – папы наших «ястребов» на скамейке запасных.

Да, они приехали на матч поддержать своих сыновей, но игроки об этом не знали. Эмоции – бесценны!» – говорится в сообщении «Авангарда».

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4 комментария

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HockeyMan
Очень круто. Авангард тут молодцы
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Болельщик МГ
Надо было ставить уверенно на Авангард раз такое дело. Перед паханами не опозорятся
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HockeyMan
Ответ Болельщик МГ
Надо было ставить уверенно на Авангард раз такое дело. Перед паханами не опозорятся
Мне кажется лучше вообще не ставить)))
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Игорь Климов
Отличный сюрприз, респект!
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