Никитин про «самолетные ноги»: «Это не наш термин. Мы дали слабину в игре с «Авангардом», сбрасывать это на выездную серию – самое плохое, что может быть»

Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (1:4).

« » [поздравляю] с победой. Они сегодня были лучше в деталях, более сконцентрированы. Мы не смогли быть не просто конкурентоспособными, а вести игру.

Из последних восьми игр семь на выезде – «самолетные ноги»? Это не наш термин. Нет, мы не были сегодня хуже в движении или в способности обыграть соперника – просто соперник старался выполнять то, что нужно сделать, чтобы нас обыграть, а мы дали слабину в этом. Сбрасывать это на выездную серию – самое плохое, что может быть для нас. Расцениваем это как урок.

Да, мы знали, что «Авангард» будет делать во втором периоде, и мы умеем играть вторые периоды. Здесь просто желание и возможность не совпали», – сказал главный тренер « » .