Никитин про «самолетные ноги»: «Это не наш термин. Мы дали слабину в игре с «Авангардом», сбрасывать это на выездную серию – самое плохое, что может быть»

Теги Авангард Локомотив Игорь Никитин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (1:4).

«Авангард» [поздравляю] с победой. Они сегодня были лучше в деталях, более сконцентрированы. Мы не смогли быть не просто конкурентоспособными, а вести игру.

Из последних восьми игр семь на выезде – «самолетные ноги»? Это не наш термин. Нет, мы не были сегодня хуже в движении или в способности обыграть соперника – просто соперник старался выполнять то, что нужно сделать, чтобы нас обыграть, а мы дали слабину в этом. Сбрасывать это на выездную серию – самое плохое, что может быть для нас. Расцениваем это как урок.

Да, мы знали, что «Авангард» будет делать во втором периоде, и мы умеем играть вторые периоды. Здесь просто желание и возможность не совпали», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

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4 комментария

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Розе Ротенбергино
Никитин классно рассуждает. Успехов ему и команде, несмотря на хейтеров его стиля.
+6
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neolag
И Ромку подколол….зачем он так с ним
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Сергей Орлов
Посмеялся над питерским мажором.
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Александр Маслов
да Никитин,не этот чудак из Питера,он настоящий мужик,бывший игрок Авангарда.
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