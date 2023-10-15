Разин о 4:3 с «Барысом»: «Ужасный первый период, было очень много брака, потерь. Второй гол нас встряхнул, дальше играли хорошо, переломили»

Теги Металлург Мг КХЛ Барыс Андрей Разин Никита Михайлис Валерий Орехов Sports.ru - Казахстан Максим Мухаметов Хоккей

Андрей Разин высказался после матча против «Барыса» (4:3 ОТ).

– Сегодня дневная игра. Очень плохо начали. Первый период ужасный, очень много брака в передачах было. Очень много потерь в средней зоне было.

Второй гол нас немножко встряхнул, отступать было некуда. Дальше играли хорошо, переломили, выигрывали. Жалкая ошибка привела к пропущенному голу, но ребятам сказал, что молодцы. Дальше играли уверенно.

Конечно, в овертайме нам повезло, когда шайба в штангу попала. Но везет тому, кто везет.

– Нельзя не спросить про выступление Никиты Михайлиса, Максима Мухаметова которые летом перешли из системы «Барыса». Как вы их оцениваете?

Валера Орехов есть еще. У Михайлиса сегодня одна из лучших игр в сезоне, я считаю. И по результату гол плюс пас, и по самой игре. Валерка тоже сегодня хорошо играл. Правда, два раза соскочила шайба, чуть-чуть один в ноль в наши ворота не привез. Хорошо, что отработал.

Максу хочется пожелать больше уверенности. Все-таки он больше в ротации, хотелось бы, что бы побыстрее попадал в основу, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Металлург» отыгрался с 0:2 и победил «Барыс»

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