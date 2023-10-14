«Ак Барс» одержал 5-ю победу подряд и делит 1-е место на Востоке с «Металлургом». Радулов забил «Амуру» в овертайме, у него 5+1 в 5 последних играх

Теги Ак Барс Металлург Мг Амур Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Амур» (3:2 ОТ), одержав 5-ю победу подряд.

Автором победной шайбы сегодня стал форвард Александр Радулов

В последних 5 играх у 37-летнего игрока 6 (5+1) очков. Всего в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ – 18 (7+11) баллов в 18 играх. 

«Ак Барс» набрал 27 очков в 18 играх и делит 1-е место в Восточной конференции с «Металлургом». 

8 комментариев

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Сергей Павлов
Красавчик Радул. Играет с огнём в глазах в свои 37лет.
+14
-5
+9
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REMP95
Так держать Ак барс рисунок игры улучшается молодчики
+11
-4
+7
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Fma wozo
не болельщик Ак барса, но молодцы же.
+8
-3
+5
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srs
При этом хоккейного на площадке мягко говоря мало. Уставшего Седого на заслуженный отдых. Опытнейшего Петрова отдать в Нефтехимик в помощь к невывозящему 1 номеру драфта энхаэл Наильке Якупову. Верните ледовое шоу. Кахаэль без голов противопоказан, результативность ниже, чем где либо. Так нельзя
+2
-1
+1
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Tina
Да Раду зарешал. Вытащили игру, тяжеловато сегодня шли, ну и понятно 4я игра, хорошо что победили. Ахтям радует, тащит, ребята ему помогали, но не всегда.
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srs
Ответ srs
При этом хоккейного на площадке мягко говоря мало. Уставшего Седого на заслуженный отдых. Опытнейшего Петрова отдать в Нефтехимик в помощь к невывозящему 1 номеру драфта энхаэл Наильке Якупову. Верните ледовое шоу. Кахаэль без голов противопоказан, результативность ниже, чем где либо. Так нельзя
В идеале запретить Сдерживающие звенья и все откатывающееся на законодательном уровне. Невозможно уже
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0
0
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