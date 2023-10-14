«Ак Барс» одержал 5-ю победу подряд и делит 1-е место на Востоке с «Металлургом». Радулов забил «Амуру» в овертайме, у него 5+1 в 5 последних играх
«Ак Барс» обыграл «Амур» (3:2 ОТ), одержав 5-ю победу подряд.
Автором победной шайбы сегодня стал форвард Александр Радулов.
В последних 5 играх у 37-летнего игрока 6 (5+1) очков. Всего в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ – 18 (7+11) баллов в 18 играх.
«Ак Барс» набрал 27 очков в 18 играх и делит 1-е место в Восточной конференции с «Металлургом».
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