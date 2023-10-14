Серебряков о 44 сэйвах в игре с Минском: «Сколько бросков – не так важно. Результат достигнут, а там тренерский штаб СКА разберется»

Никита Серебряков высказался о своих 44 сэйвах в игре с минским «Динамо».

обыграл белорусский клуб (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Для вас 46 бросков – это сверхнорма или привычно?

– Да нет, я уже привык к такому количеству бросков. Самое главное, что выиграли, взяли два очка.

– Что сегодня удавалось СКА, за счет чего выиграли у « »?

– Забросили больше шайб, чем соперник, ха-ха. Главное, что результат достигнут, а там уже тренерский штаб разберется, что и как.

– Когда вас так часто «нагружают», успеваете еще партнерам что-то подсказывать, может, «пихать»?

– Да, я всегда разговариваю с ребятами, подсказываю, всегда в игре. Поэтому не отключаюсь.

– Нравятся такие игры, когда все время в тонусе?

– Конечно, конечно. Когда ты всегда в игре, чувствуешь это, легче сохранять концентрацию.

– Про Серебрякова говорят: если он поймает кураж, забить ему невозможно.

– Спасибо, кто так говорит. Но говорю: главное, что выигран матч. А сколько бросков соперник нанес, не так важно, – сказал вратарь клуба из Санкт-Петербурга.