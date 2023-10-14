Овечкин взял на себя вину за 1-й гол «Питтсбурга»: «Моя ошибка, неудачно сыграл клюшкой на синей линии»

Александр Овечкин взял на себя ответственность за 1-й гол «Питтсбурга».

«Вашингтон» проиграл «Пингвинс» (0:4), впервые в истории оставшись без голов в стартовом матче регулярного чемпионата .

Первую (и победную для «Питтсбурга») шайбу забросил .

– Как вы думаете, почему «Вашингтон» проиграл этот матч за шесть-семь минут второго периода, когда счет превратился из 0:0 в 0:3?

– В первую очередь, повлияла моя ошибка, когда « » забил первый гол. Я неудачно сыграл клюшкой на синей линии, отпустил шайбу, а они ее перехватили.

– Вы достаточно времени провели в зоне «Питтсбурга». Но почему так мало бросали (19 бросков в створ – прим. Sports.ru)?

– Да, все так, и особенно это было видно в третьем периоде (12:4 по броскам в пользу «Питтсбурга» – прим. Sports.ru).

Если мы не будем бросать и создавать опасные моменты, идя на их ворота, победить будет трудно. Мы сразу знали, что так нужно делать, и в этом секрет успеха. Но мы не сумели продемонстрировать нужную интенсивность, что тоже повлияло на счет, – сказал капитан « ».

Малкин и Кросби – 6 очков на двоих, Овечкин – по нулям. «Вашингтон» провалил первую игру сезона