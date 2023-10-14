Овечкин взял на себя вину за 1-й гол «Питтсбурга»: «Моя ошибка, неудачно сыграл клюшкой на синей линии»
Александр Овечкин взял на себя ответственность за 1-й гол «Питтсбурга».
«Вашингтон» проиграл «Пингвинс» (0:4), впервые в истории оставшись без голов в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первую (и победную для «Питтсбурга») шайбу забросил Евгений Малкин.
– Как вы думаете, почему «Вашингтон» проиграл этот матч за шесть-семь минут второго периода, когда счет превратился из 0:0 в 0:3?
– В первую очередь, повлияла моя ошибка, когда «Питтсбург» забил первый гол. Я неудачно сыграл клюшкой на синей линии, отпустил шайбу, а они ее перехватили.
– Вы достаточно времени провели в зоне «Питтсбурга». Но почему так мало бросали (19 бросков в створ – прим. Sports.ru)?
– Да, все так, и особенно это было видно в третьем периоде (12:4 по броскам в пользу «Питтсбурга» – прим. Sports.ru).
Если мы не будем бросать и создавать опасные моменты, идя на их ворота, победить будет трудно. Мы сразу знали, что так нужно делать, и в этом секрет успеха. Но мы не сумели продемонстрировать нужную интенсивность, что тоже повлияло на счет, – сказал капитан «Вашингтона».
Малкин и Кросби – 6 очков на двоих, Овечкин – по нулям. «Вашингтон» провалил первую игру сезона
Старый и толстый уже Ови)
Великий потому и великий, что даже в ожидании шайбы в офисе настрелял 800+.
Величайший - потеря в своей зоне и пропущенный гол, нереализованный выход 1 в 0
Александр Великий показал, кто тут батя💪🏻
В любой командной игре важный в первую очередь титулы. И тот хот хоккей, который показывает игрок.
Когда овечкин закончит карьеру - про этот рекорд все забудут и будут в тысячный раз пересматривать нарезки с волшебными голами Буре, Макарова или Макди.
Но не переживайте, свои 30 он забьет и поиграет до рекорда. Дальше ему уже давно неинтересно.
Потом, если уж кого и надо было оставлять в команде из "пенсионеров", то как раз Овечкина. Толку от дорогих Бекстрема, Кузнецова или Оши нет никакого, но Овечкин в роли громоотвода хорошо смотрится, пока Кузнецов в очередной раз забивает на игру, а Оши и Бэкстрем лечатся.
Старость Овечника в тему.
это к вопросу кто круче)
Не видел, чтобы было столько злорадства при неудачах Роналду в Португалии, Джоковича в Сербии и т.д. Феномен просто. Ладно бы еще человек открещивался от своей страны всячески, от паспорта отказался, в сборную не приезжал и так далее.