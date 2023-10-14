Овечкин взял на себя вину за 1-й гол «Питтсбурга»: «Моя ошибка, неудачно сыграл клюшкой на синей линии»

Теги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин взял на себя ответственность за 1-й гол «Питтсбурга».

«Вашингтон» проиграл «Пингвинс» (0:4), впервые в истории оставшись без голов в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ

Первую (и победную для «Питтсбурга») шайбу забросил Евгений Малкин

– Как вы думаете, почему «Вашингтон» проиграл этот матч за шесть-семь минут второго периода, когда счет превратился из 0:0 в 0:3?

– В первую очередь, повлияла моя ошибка, когда «Питтсбург» забил первый гол. Я неудачно сыграл клюшкой на синей линии, отпустил шайбу, а они ее перехватили.

– Вы достаточно времени провели в зоне «Питтсбурга». Но почему так мало бросали (19 бросков в створ – прим. Sports.ru)?

– Да, все так, и особенно это было видно в третьем периоде (12:4 по броскам в пользу «Питтсбурга» – прим. Sports.ru).

Если мы не будем бросать и создавать опасные моменты, идя на их ворота, победить будет трудно. Мы сразу знали, что так нужно делать, и в этом секрет успеха. Но мы не сумели продемонстрировать нужную интенсивность, что тоже повлияло на счет, – сказал капитан «Вашингтона». 

Малкин и Кросби – 6 очков на двоих, Овечкин – по нулям. «Вашингтон» провалил первую игру сезона

23 комментария

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Мистер Кафель
Он медленный как условный Береттини в теннисе).
Старый и толстый уже Ови)
+6
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Maxim Shumov
Малкин мог бы и проявить уважение к будущему депутату, необязательно было столько очков набирать
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Заборостроитель
Поэтому, всем 1 фрибет от фонбета 🤣
+2
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oberkorn
Он выход один в ноль не реализовал. Вот где беда.
+2
0
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Мистер Кафель
Ответ Maxim Shumov
Евген - 4 очка Величайший - потеря в своей зоне и пропущенный гол, нереализованный выход 1 в 0 Александр Великий показал, кто тут батя💪🏻
Обнулили Санька.
+6
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Maxim Shumov
Ответ vzi
Чисто ради интереса: откуда такой хейт в адрес Овечкина? Понятно, что крайний форвард “стареет” быстрее. Центр может до 40 играть легко. Овечкин остается только ради рекорда.
Да вы что? Ну как бы центр постоянно борется у бортов за шайбу, строит атаку и бегает в защиту, а Великий, как правило, стоит и ждёт паса. Кто тут быстрее должен стареть?
+5
-3
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vzi
Ответ Maxim Shumov
Да вы что? Ну как бы центр постоянно борется у бортов за шайбу, строит атаку и бегает в защиту, а Великий, как правило, стоит и ждёт паса. Кто тут быстрее должен стареть?
У крайков скорость падает.

Великий потому и великий, что даже в ожидании шайбы в офисе настрелял 800+.
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Maxim Shumov
Евген - 4 очка
Величайший - потеря в своей зоне и пропущенный гол, нереализованный выход 1 в 0

Александр Великий показал, кто тут батя💪🏻
+7
-6
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alklimov2018
Ответ titov-and-trubach
Мне интересно: только у нас в стране так относятся к своему хоккеисту, который реально претендует на мировой и (почти) вечный рекорд в большом виде спорта? Я из подобного знаю только проблемы Месси с Аргентиной, но там был Марадона, с которым его вечно сравнивали. У нас на уровне НХЛ таких игроков не было (не вина Овечкина, что Харламов, Буре или Макаров не отыграли 20 лет в НХЛ). Не видел, чтобы было столько злорадства при неудачах Роналду в Португалии, Джоковича в Сербии и т.д. Феномен просто. Ладно бы еще человек открещивался от своей страны всячески, от паспорта отказался, в сборную не приезжал и так далее.
Потому что рекорды никому не интересны. Тем более это даже не самый важный рекорд в хоккее.
В любой командной игре важный в первую очередь титулы. И тот хот хоккей, который показывает игрок.
Когда овечкин закончит карьеру - про этот рекорд все забудут и будут в тысячный раз пересматривать нарезки с волшебными голами Буре, Макарова или Макди.
Но не переживайте, свои 30 он забьет и поиграет до рекорда. Дальше ему уже давно неинтересно.
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titov-and-trubach
Ответ Варлампий Варлампий
Хейт из-за антихоккея. Команда должна бороться за призы в любом турнире, должна стараться бороться, в нхл это кубок стэнли. а здесь заявляется, что нам пофиг на все, главное наш кэп и его результативность. Открываем матч и смотрим, что же там за кэп. А там какой-то мешок, вяло катающийся вдоль бортика или у синей линии и смотрящий как партнеры по звену борются за шайбу. Это чистый антихоккей
Овечкина хейтили даже в конце 00х. Я прекрасно помню как радовались его дискве за "толчок на борт", как его свои же соотечественники унижали, сравнивая с Кросби, и так далее. В 2009 году это самый совершенный хоккеист планеты был, только ему все равно это не помогало: в комментариях то и дело появлялись люди, которые припоминали ему неудачи со сборной или с клубом, ставя ему в вину результат команды из 30 человек (от четырех пятерок и вратарей до менеджеров), что, в принципе, уже говорит об умственном развитии подобных персонажей.

Потом, если уж кого и надо было оставлять в команде из "пенсионеров", то как раз Овечкина. Толку от дорогих Бекстрема, Кузнецова или Оши нет никакого, но Овечкин в роли громоотвода хорошо смотрится, пока Кузнецов в очередной раз забивает на игру, а Оши и Бэкстрем лечатся.
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Варлампий Варлампий
Ответ titov-and-trubach
Мне интересно: только у нас в стране так относятся к своему хоккеисту, который реально претендует на мировой и (почти) вечный рекорд в большом виде спорта? Я из подобного знаю только проблемы Месси с Аргентиной, но там был Марадона, с которым его вечно сравнивали. У нас на уровне НХЛ таких игроков не было (не вина Овечкина, что Харламов, Буре или Макаров не отыграли 20 лет в НХЛ). Не видел, чтобы было столько злорадства при неудачах Роналду в Португалии, Джоковича в Сербии и т.д. Феномен просто. Ладно бы еще человек открещивался от своей страны всячески, от паспорта отказался, в сборную не приезжал и так далее.
Хейт из-за антихоккея. Команда должна бороться за призы в любом турнире, должна стараться бороться, в нхл это кубок стэнли. а здесь заявляется, что нам пофиг на все, главное наш кэп и его результативность. Открываем матч и смотрим, что же там за кэп. А там какой-то мешок, вяло катающийся вдоль бортика или у синей линии и смотрящий как партнеры по звену борются за шайбу. Это чистый антихоккей
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Варлампий Варлампий
Ответ vzi
Иногда команды умышленно уходят в перестройку. Сливают сезон за сезоном ради пиков. Так устроены Американские лиги. Старость Овечника в тему.
фаны должны влиять на такое безумие, пусть играют при пустых трибунах
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vzi
Ответ Варлампий Варлампий
Хейт из-за антихоккея. Команда должна бороться за призы в любом турнире, должна стараться бороться, в нхл это кубок стэнли. а здесь заявляется, что нам пофиг на все, главное наш кэп и его результативность. Открываем матч и смотрим, что же там за кэп. А там какой-то мешок, вяло катающийся вдоль бортика или у синей линии и смотрящий как партнеры по звену борются за шайбу. Это чистый антихоккей.
Иногда команды умышленно уходят в перестройку. Сливают сезон за сезоном ради пиков. Так устроены Американские лиги.
Старость Овечника в тему.
0
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Варлампий Варлампий
Ответ vzi
Чисто ради интереса: откуда такой хейт в адрес Овечкина? Понятно, что крайний форвард “стареет” быстрее. Центр может до 40 играть легко. Овечкин остается только ради рекорда.
Хейт из-за антихоккея. Команда должна бороться за призы в любом турнире, должна стараться бороться, в нхл это кубок стэнли. а здесь заявляется, что нам пофиг на все, главное наш кэп и его результативность. Открываем матч и смотрим, что же там за кэп. А там какой-то мешок, вяло катающийся вдоль бортика или у синей линии и смотрящий как партнеры по звену борются за шайбу. Это чистый антихоккей.
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patashnik
Ответ Maxim Shumov
Да Саша уже в следующем матче 10 шайб закинет, нет сомнений! Все хорошо)) этот матч не считается
🤡🍌
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Maxim Shumov
Ответ patashnik
Гениальный вывод от иксперда на основании одного матча. В следующих трех матчах твой Евген превратится в невидимку с 0+1, а у Овечкина будет серия из трех голов, тогда что напишешь? Как будто в прошлом сезоне такого не было
Да Саша уже в следующем матче 10 шайб закинет, нет сомнений! Все хорошо)) этот матч не считается
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patashnik
Ответ Maxim Shumov
Евген - 4 очка Величайший - потеря в своей зоне и пропущенный гол, нереализованный выход 1 в 0 Александр Великий показал, кто тут батя💪🏻
Гениальный вывод от иксперда на основании одного матча. В следующих трех матчах твой Евген превратится в невидимку с 0+1, а у Овечкина будет серия из трех голов, тогда что напишешь? Как будто в прошлом сезоне такого не было
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Александр Бэтмен
опять же...кто партнер у сидни кросби, и кто партнеры Овечкина..
это к вопросу кто круче)
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titov-and-trubach
Мне интересно: только у нас в стране так относятся к своему хоккеисту, который реально претендует на мировой и (почти) вечный рекорд в большом виде спорта? Я из подобного знаю только проблемы Месси с Аргентиной, но там был Марадона, с которым его вечно сравнивали. У нас на уровне НХЛ таких игроков не было (не вина Овечкина, что Харламов, Буре или Макаров не отыграли 20 лет в НХЛ).

Не видел, чтобы было столько злорадства при неудачах Роналду в Португалии, Джоковича в Сербии и т.д. Феномен просто. Ладно бы еще человек открещивался от своей страны всячески, от паспорта отказался, в сборную не приезжал и так далее.
0
0
0
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rosg63
Со старта сезона начинаются традиционные Вашингтонские мучения. То одно , то другое.
+1
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