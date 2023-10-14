Ларионов о 2:4 от «Спартака»: «Не хватает движения Гончарука – он самый быстрый форвард на европейском континенте, наверное»

Теги Спартак Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Чемпионат.com Сергей Гончарук Хоккей

Игорь Ларионов считает Сергея Гончарука одним из самых быстрых форвардов в Европе.

«Торпедо» уступило «Спартаку» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– «Спартак» поначалу превосходил в скорости?

– Здесь можно согласиться, а можно не согласиться.

Когда теряешь двух главных нападающих, а Серега Гончарук, наверное, самый быстрый форвард на европейском континенте, и его движения на фланге не хватает.

Может, где-то в чем-то мы уступили «Спартаку» в плане движения, хотя наша игра основана не на беготне, а на движении шайбы.

Никакие ноги не бегают быстрее шайбы. Здесь игровой интеллект, правильные решения должны соответствовать уровню нашей игры.

В этом плане не удалось этого показать, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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3 комментария

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Саня52
И Гонча и Коваленко не хватает,прям заметно. Парням побыстрее встать в строй!!! Ждём и надеемся на их мастерство.
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Матроскин52
Такие матчи бывают! Вроде и движение было, и Спартак двигался очень быстро… то что не хватает Гонча и Коли видно невооруженным взглядом… Верим в команду!
+2
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Торик
Особенно Коваленко.
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