Ларионов о 2:4 от «Спартака»: «Не хватает движения Гончарука – он самый быстрый форвард на европейском континенте, наверное»

Игорь Ларионов считает Сергея Гончарука одним из самых быстрых форвардов в Европе.

«Торпедо» уступило «Спартаку» (2:4) в матче регулярного чемпионата .

– « » поначалу превосходил в скорости?

– Здесь можно согласиться, а можно не согласиться.

Когда теряешь двух главных нападающих, а Серега Гончарук, наверное, самый быстрый форвард на европейском континенте, и его движения на фланге не хватает.

Может, где-то в чем-то мы уступили «Спартаку» в плане движения, хотя наша игра основана не на беготне, а на движении шайбы.

Никакие ноги не бегают быстрее шайбы. Здесь игровой интеллект, правильные решения должны соответствовать уровню нашей игры.

В этом плане не удалось этого показать, – сказал главный тренер « » .