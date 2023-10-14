Ларионов о 2:4 от «Спартака»: «Не хватает движения Гончарука – он самый быстрый форвард на европейском континенте, наверное»
Игорь Ларионов считает Сергея Гончарука одним из самых быстрых форвардов в Европе.
«Торпедо» уступило «Спартаку» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– «Спартак» поначалу превосходил в скорости?
– Здесь можно согласиться, а можно не согласиться.
Когда теряешь двух главных нападающих, а Серега Гончарук, наверное, самый быстрый форвард на европейском континенте, и его движения на фланге не хватает.
Может, где-то в чем-то мы уступили «Спартаку» в плане движения, хотя наша игра основана не на беготне, а на движении шайбы.
Никакие ноги не бегают быстрее шайбы. Здесь игровой интеллект, правильные решения должны соответствовать уровню нашей игры.
В этом плане не удалось этого показать, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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