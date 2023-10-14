Андрей Коваленко об отставке Скабелки из «Барыса»: «Привык выезжать на легионерах и опытных игроках. Раскрывать молодых, создавать атмосферу внутри команды – не его козырь»

Андрей Коваленко оценил отставку Андрея Скабелки из «Барыса».

– Удивлены, что бывший тренер «Локомотива» , который в свое время в общем-то не увидел Николая Коваленко в составе «Локомотива», недавно был уволен из « »?

– Да, есть удивление. Все-таки «Барыс» стал последним на Востоке еще в прошлом чемпионате .

Для клуба из Казахстана это тяжелый результат, поэтому перестановки могли произойти еще летом.

Профессия тренера – сложная. Скабелка уволен, нет желания его критиковать.

На мой взгляд, он привык выезжать на легионерах и опытных игроках, раскрывать молодых игроков, создавать атмосферу внутри команды – не его козырь.

Похоже, это увидели и в «Барысе», – сказал олимпийский чемпион .