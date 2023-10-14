Андрей Коваленко об отставке Скабелки из «Барыса»: «Привык выезжать на легионерах и опытных игроках. Раскрывать молодых, создавать атмосферу внутри команды – не его козырь»
Андрей Коваленко оценил отставку Андрея Скабелки из «Барыса».
– Удивлены, что бывший тренер «Локомотива» Андрей Скабелка, который в свое время в общем-то не увидел Николая Коваленко в составе «Локомотива», недавно был уволен из «Барыса»?
– Да, есть удивление. Все-таки «Барыс» стал последним на Востоке еще в прошлом чемпионате КХЛ.
Для клуба из Казахстана это тяжелый результат, поэтому перестановки могли произойти еще летом.
Профессия тренера – сложная. Скабелка уволен, нет желания его критиковать.
На мой взгляд, он привык выезжать на легионерах и опытных игроках, раскрывать молодых игроков, создавать атмосферу внутри команды – не его козырь.
Похоже, это увидели и в «Барысе», – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
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