Андрей Коваленко об отставке Скабелки из «Барыса»: «Привык выезжать на легионерах и опытных игроках. Раскрывать молодых, создавать атмосферу внутри команды – не его козырь»

Теги Андрей Коваленко Андрей Скабелка КХЛ Барыс Sports.ru - Казахстан Хоккей

Андрей Коваленко оценил отставку Андрея Скабелки из «Барыса».

– Удивлены, что бывший тренер «Локомотива» Андрей Скабелка, который в свое время в общем-то не увидел Николая Коваленко в составе «Локомотива»,  недавно был уволен из «Барыса»?

– Да, есть удивление. Все-таки «Барыс» стал последним на Востоке еще в прошлом чемпионате КХЛ.

Для клуба из Казахстана это тяжелый результат, поэтому перестановки могли произойти еще летом.

Профессия тренера – сложная. Скабелка уволен, нет желания его критиковать.

На мой взгляд, он привык выезжать на легионерах и опытных игроках, раскрывать молодых игроков, создавать атмосферу внутри команды – не его козырь.

Похоже, это увидели и в «Барысе», – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

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