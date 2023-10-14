Агент Матвеев об «Авангарде»: «Кризиса нет, но не вижу, кто из вратарей мог бы быть первым номером. Постоянно идет ротация голкиперов»

Агент Андрей Матвеев оценил результаты «Авангарда» в сезоне КХЛ.

«Не назвал бы это пробуксовкой. У команды нет кризиса – подобная ситуация была у « » и в прошлом сезоне.

Скорое всего, все наладится. Системности поражений нет.

Не могло не сказаться отсутствие таких лидеров, как Сергей Толчинский, Арсений Грицюк и Корбан Найт. Сразу видно, что эти три хоккеиста определяли игру команды в прошлом сезоне.

В данный момент мы не видим, что есть игроки, которые достойно смогли заменить их в этом чемпионате. Возможно, ребята еще сыграются и выдут на те роли, на которые их приглашали.

Кроме того, я не вижу, кто из вратарской бригады «Авангарда» явно мог бы быть первым номером.

Постоянно идет ротация голкиперов, которые чередуют удачные игры с неудачными. Тема вратаря для омской команды остается открытой», – сказал хоккейный агент Андрей Матвеев.