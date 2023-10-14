Агент Матвеев об «Авангарде»: «Кризиса нет, но не вижу, кто из вратарей мог бы быть первым номером. Постоянно идет ротация голкиперов»

Теги Авангард КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Агент Андрей Матвеев оценил результаты «Авангарда» в сезоне КХЛ.

«Не назвал бы это пробуксовкой. У команды нет кризиса – подобная ситуация была у «Авангарда» и в прошлом сезоне.

Скорое всего, все наладится. Системности поражений нет.

Не могло не сказаться отсутствие таких лидеров, как Сергей Толчинский, Арсений Грицюк и Корбан Найт. Сразу видно, что эти три хоккеиста определяли игру команды в прошлом сезоне.

В данный момент мы не видим, что есть игроки, которые достойно смогли заменить их в этом чемпионате. Возможно, ребята еще сыграются и выдут на те роли, на которые их приглашали.

Кроме того, я не вижу, кто из вратарской бригады «Авангарда» явно мог бы быть первым номером.

Постоянно идет ротация голкиперов, которые чередуют удачные игры с неудачными. Тема вратаря для омской команды остается открытой», – сказал хоккейный агент Андрей Матвеев.

2 комментария

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DimaNN
Проскуряков! За него сегодня проголосовал в голосовании за игроков на матч звезд)) А вообще, конечно, если серьёзно, я согласен с Матвеевым. Вратарская позиция требует усиления у омичей. Ещё свежи в памяти моменты, как тот же Грубец прекрасно играл и внёс значительный вклад в завоевание Кубка Гагарина.. До дэдлайна ещё далеко. Ещё можно найти варианты усиления.
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Ыжык
Найт потеря, причем вообще некем восполнить. Толчинский тоже потеря, но он не определял игру команды. А Грицюк свою игру в ска показывает, пусть там и остаётся.
А по вратарям все уже давно сказано. Ща Кравец вцепится в Проскурякова, задолбает его. И к по у нас опять будет чуть живой вратарь и уставший Ткачев и Буше. Думать на перспективу это не про Кравца
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