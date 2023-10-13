Форвард «Нефтехимика» Митякин: «Мы уверены, что попадаем в плей-офф. У нас отличная команда, все друг за друга бьются»

Евгений Митякин уверен, что «Нефтехимик» выйдет в плей-офф.

Нападающий нижнекамцев высказался после поражения от «Сочи» (2:3 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

После 16 матчей « » замыкает таблицу Востока.

– Хорошая игра, действовали как одна команда. Обидное поражение, надо выигрывать, все хотят набирать очки, подниматься выше в турнирной таблице. Несмотря на то, что играли второй день подряд, мы, считаю, действовали хорошо.

– Как оценишь домашнюю серию из трех матчей? Из 6 взяли 4 очка.

– Всегда хочется большего. Мы сегодня хотели выиграть, с «Автомобилистом» тоже надо было выигрывать. Но мы идем от игры к игре. Надо каждый матч набирать очки, продвигаться вверх по турнирной таблице.

Все будет хорошо. Мы уверены, что попадаем в плей-офф. Все в команде хотят этого, друг за друга бьются. У нас отличный коллектив, отличная команда.

Спасибо хочу сказать болельщикам, что поддерживают нас. Это очень приятно, когда болельщики гонят вперед, – сказал .