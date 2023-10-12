«Сочи» победил «Нефтехимик», дважды уступая по ходу матча. Криштоф забил два буллита подряд при счете 1:2 в серии

«Сочи» дважды отыгрался и победил «Нефтехимик».

Команда тренера Дмитрия Кокорева обыграла « » (3:2 Б) в матче Фонбет чемпионата .

В ходе игры южане дважды отыгрывались, уступая 0:1 и 1:2.

В серии штрафных бросков нападающий « » реализовал две попытки подряд при счете 1:2 в пользу нижнекамцев.

В составе южан дебютировал , перешедший в клуб из СКА в обмен на Борну Рендулича.

Хуснутдинов не отметился результативными действиями, нанеся один бросок по воротам и проведя на льду 16:03.