Лайне 8-й раз подряд с начала карьеры набрал очко в 1-м матче в сезоне и обновил рекорд НХЛ. По 7 раз – Гретцки, Сакик и Сундин

Теги рейтинги Коламбус Матс Сундин Джо Сакик Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Патрик Лайне Хоккей

Патрик Лайне 8-й раз подряд набрал очко в 1-м матче сезона и обновил рекорд НХЛ.

Форвард «Коламбуса» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:4). 

25-летний финн отметился баллом за результативность в первом матче в сезоне в 8-й раз подряд. 

Это новый рекорд НХЛ, если считать серии с начала карьеры. Уэйн Гретцки, Джо Сакик и Матс Сундин набирали очки в 7 подряд первых матчах в сезоне. 

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7 комментариев

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severchanin
Пожалуй это будет главным его рекордом по завершению карьеры.
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Александр Бабуев
Ну вот и обещанные рекорды некстгена!!!!
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Александр Бабуев
Ну вот и обещанные рекорды некстгена!!!!
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Костя Кот
ну говорил же, что может конкурировать)
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TOEWS
Ответ Александр Бабуев
Ну вот и обещанные рекорды некстгена!!!!
Извините , но до рекордов некстгена ещё 7 дней:)
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ЭЮЯ
Самого Гретцки обскакал. Легенда.
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Ashot Oneshot
Великий!!!
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