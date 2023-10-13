Лайне 8-й раз подряд с начала карьеры набрал очко в 1-м матче в сезоне и обновил рекорд НХЛ. По 7 раз – Гретцки, Сакик и Сундин

Патрик Лайне 8-й раз подряд набрал очко в 1-м матче сезона и обновил рекорд НХЛ.

Форвард « » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (2:4).

25-летний финн отметился баллом за результативность в первом матче в сезоне в 8-й раз подряд.

Это новый рекорд НХЛ, если считать серии с начала карьеры. , и набирали очки в 7 подряд первых матчах в сезоне.

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