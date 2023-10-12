«Не буду целовать всем задницы. Я могу конкурировать с ними». Лайне о Макдэвиде, Маккинноне, Мэттьюсе, Кросби
Патрик Лайне высказался о конкуренции с Сидни Кросби и другими топ-игроками НХЛ.
25-летнего финна спросили о том, готов ли он к конкуренции с Коннором Макдэвидом, Нэтаном Маккинноном, Остоном Мэттьюсом, Сидни Кросби и другими ведущими центрфорвардами лиги.
«Я не собираюсь начинать целовать всем задницы или нахваливать всех.
Я знаю, что могу конкурировать с этими парнями, и именно поэтому я хочу сделать это в первую очередь», – ответил нападающий «Коламбуса».
3 комментария