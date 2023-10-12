«Не буду целовать всем задницы. Я могу конкурировать с ними». Лайне о Макдэвиде, Маккинноне, Мэттьюсе, Кросби

Теги Питтсбург Торонто Коламбус Колорадо Эдмонтон Сидни Кросби НХЛ Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Патрик Лайне Хоккей

Патрик Лайне высказался о конкуренции с Сидни Кросби и другими топ-игроками НХЛ.

25-летнего финна спросили о том, готов ли он к конкуренции с Коннором Макдэвидом, Нэтаном Маккинноном, Остоном Мэттьюсом, Сидни Кросби и другими ведущими центрфорвардами лиги.

«Я не собираюсь начинать целовать всем задницы или нахваливать всех.

Я знаю, что могу конкурировать с этими парнями, и именно поэтому я хочу сделать это в первую очередь», – ответил нападающий «Коламбуса».

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3 комментария

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Direct free kick
Ленивый нестабильный пешеход. Ему бы лавры Олли Йокинена для начала забрать
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Velirpa
Драйзайтля опять пропустили, ладно.
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Jeff Lebowski
И здесь про задницы.
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