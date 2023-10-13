Лалонд о «Детройте»: «Увидел статью «10 безнадежных команд» – мы там первые. Все зависит от нас, чтобы это изменить»
Дерек Лалонд высказался о шансах «Детройта» попасть в плей-офф НХЛ.
«Очевидно, что никто не ждет нашего попадания в плей-офф. Не считаю это ударом по нашим ребятам. В нашем дивизионе действительно плотная конкуренция.
Я увидел статью «10 безнадежных команд». Пролистал статью, и в этом рейтинге мы были первой среди безнадежных команд. Поэтому все зависит от нас, чтобы это изменить.
Нам нужно показывать правильную игру, установить нашу идентичность, и создание процесса позволит нам говорить о плей-офф.
В прошлом чемпионате три четверти сезона мы претендовали на выход в плей-офф, потому что играли в правильно», – сказал главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд.
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