Вайсфельд допустил, что ЦСКА не хватает мотивации после двух кубков: «Игроков это отрицательно игроков не характеризует. Думаешь: плей-офф придет, и мы себя покажем»

Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре ЦСКА в сезоне КХЛ.

– Есть версия, что ЦСКА сейчас не хватает мотивации после побед в Кубке Гагарина.

– Это совершенно реальная версия. Так и есть.

– Это только единственная причина?

– Нет, только не бывает, всегда комплекс причин – 100%.

Понятное дело, что если бы руководство ЦСКА знало, что конкретно, то они давно бы устранили эти проблемы.

Другой вопрос, что эта причина на поверхности. Но это не характеризует отрицательно игроков.

Ты думаешь, что ты выиграл два раза подряд, сейчас плей-офф придет, мы себя покажем. Примерно так они рассуждают. Тяжело себя заставить на подсознательном уровне.

Здесь как раз мастерство тренеров и заключается, чтобы как-то эту проблему решить.

Но это взгляд со стороны, может быть, там совсем другие причины, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.