«Торпедо» выменяет защитника «Витязя» Кирсанова. «Сибирь» может получить форварда Дарьина
Защитник Кирилл Кирсанов перейдет из «Витязя» в «Торпедо».
Нижегородский клуб в результате обмена получит 21-летнего хоккеиста и денежную компенсацию, а «Витязь» – нападающих Ивана Воробьева и Александра Дарьина, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
По данным журналиста Ивана Богуна, Дарьин в дальнейшем из «Витязя» может перейти в «Сибирь».
Кирилл Кирсанов провел два матча за «Витязь» в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.
Дарьин набрал 1 (0+1) балл за результативность в шести матчах чемпионата.
Дарьин был временами хорош в прошлом сезоне, но в этом себя не проявил. Удачи ему в новой команде!