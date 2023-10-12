«Торпедо» выменяет защитника «Витязя» Кирсанова. «Сибирь» может получить форварда Дарьина

Теги Сибирь Витязь Торпедо возможные переходы КХЛ Александр Дарьин Кирилл Кирсанов Хоккей

Защитник Кирилл Кирсанов перейдет из «Витязя» в «Торпедо».

Нижегородский клуб в результате обмена получит 21-летнего хоккеиста и денежную компенсацию, а «Витязь» – нападающих Ивана Воробьева и Александра Дарьина, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

По данным журналиста Ивана Богуна, Дарьин в дальнейшем из «Витязя» может перейти в «Сибирь».

Кирилл Кирсанов провел два матча за «Витязь» в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.

Дарьин набрал 1 (0+1) балл за результативность в шести матчах чемпионата.

7 комментариев

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amurseff03
Кирсанов так то перспективный малой. В молодёжной сборной хорошо играл, но переход во взрослой уровень трудно даётся.
+4
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Дмитрий Клим
Логично, форвардов в резерве у Торпедо много, а защитников мало.
Дарьин был временами хорош в прошлом сезоне, но в этом себя не проявил. Удачи ему в новой команде!
+3
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Dundee
Пока сомнительно и тревожно от этой инфы. Дарьин перспективный парень. Кирсанова не видел конечно. Остаётся довериться Николаичу
+3
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DimaNN
Дарьин мне в прошлом сезоне очень нравился. Интересный игрок может получиться из него. Только если не получается пробиться в состав и получая мало игровой практики, он рискует из перспективного, превратится в вечно подающего надежды. Чего бы очень не хотелось. Если Ларионов не особенно на него расчитывает, а нужнее другие игроки, тот же Кирсанов - конечно нужно отпустить одного и брать другого. Хочется что бы Саша в полной мере раскрыл свой потенциал...
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YaroslavAgutin
Ответ Kazanest
Кирсанов в системе у Йозе был вроде?
Ага, поэтому и переход на взрослый уровень тяжело дался.
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Фёдор Кузнецов
Странный заголовок
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Kazanest
Кирсанов в системе у Йозе был вроде?
+1
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