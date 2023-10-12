«Торпедо» выменяет защитника «Витязя» Кирсанова. «Сибирь» может получить форварда Дарьина

Защитник Кирилл Кирсанов перейдет из «Витязя» в «Торпедо».

Нижегородский клуб в результате обмена получит 21-летнего хоккеиста и денежную компенсацию, а «Витязь» – нападающих Ивана Воробьева и , об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

По данным журналиста Ивана Богуна, Дарьин в дальнейшем из « » может перейти в « ».

провел два матча за «Витязь» в текущем сезоне Фонбет чемпионата .

Дарьин набрал 1 (0+1) балл за результативность в шести матчах чемпионата.