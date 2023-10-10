Мартемьянов о 3:0 с «Ладой»: «Сыграли правильно и в атаке, и в обороне. Много блокированных бросков, самоотверженно играли»

Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче против «Лады» (3:0).

«Благодарю болельщиков за сумасшедшую поддержку, а команду – за хороший настрой. Много блокированных бросков, самоотверженно играли. Считаю, что матч удался для обеих команд.

Прекрасно понимали, что « » в непростой ситуации, они проявили характер, команда хорошо выглядела. Еще хочется поздравить нашего вратаря с первым «сухарем» в , это запоминающаяся на всю жизнь вещь.

Забитые голы… Ну, могли забить и еще! Но сыграли правильно и в атаке, и в обороне. Ключевой момент – отыграли втроем и не дали сопернику создать голевые моменты.

Сорвал голос, потому что на скамейке было жарко? Да это музыка просто громко играла! Но это не только у нас, это во всех дворцах в лиге (смеется).

Игра Кулика? Он сыграл очень качественно. Отмечу и , который с колес попал в состав, сыграл на непривычной для себя позиции в центре из-за повреждения Хохрякова. У Ли ушиб, пока не может играть», – сказал главный тренер « » .