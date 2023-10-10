Мартемьянов о 3:0 с «Ладой»: «Сыграли правильно и в атаке, и в обороне. Много блокированных бросков, самоотверженно играли»

Теги Лада Амур травмы КХЛ Станислав Бочаров Андрей Мартемьянов Евгений Кулик Дмитрий Лозебников Кэмерон Ли Хоккей

Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче против «Лады» (3:0).

«Благодарю болельщиков за сумасшедшую поддержку, а команду – за хороший настрой. Много блокированных бросков, самоотверженно играли. Считаю, что матч удался для обеих команд.

Прекрасно понимали, что «Лада» в непростой ситуации, они проявили характер, команда хорошо выглядела. Еще хочется поздравить нашего вратаря с первым «сухарем» в КХЛ, это запоминающаяся на всю жизнь вещь.

Забитые голы… Ну, могли забить и еще! Но сыграли правильно и в атаке, и в обороне. Ключевой момент – отыграли втроем и не дали сопернику создать голевые моменты.

Сорвал голос, потому что на скамейке было жарко? Да это музыка просто громко играла! Но это не только у нас, это во всех дворцах в лиге (смеется).

Игра Кулика? Он сыграл очень качественно. Отмечу и Бочарова, который с колес попал в состав, сыграл на непривычной для себя позиции в центре из-за повреждения Хохрякова. У Ли ушиб, пока не может играть», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

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1 комментарий

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Ilya87
Не Бочарова, а Барулина думаю.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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