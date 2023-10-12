Юртайкин об обмене в «Трактор»: «Рад быть в команде, где тренер мне доверяет»

Данил Юртайкин оценил свой дебют за «Трактор» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Нападающий высказался после победы над «Сибирью» (5:4 Б).

«Мне было сегодня непросто, вышел на лед буквально с самолета. Тяжелый первый матч, но парни молодцы, что выиграли. От этого только позитив.

Давно в такой роли не играл, рад быть в команде, где тренер мне доверяет. Нужно использовать игровое время, которое мне предоставляют. Всегда приятнее играть в атаке, чем в обороне. В нападении «Трактор» сегодня сыграл хорошо, надеюсь, продолжим в том же духе.

Что касается обмена, то само собой все получилось. Благодарен ЦСКА, что оказался в «Тракторе», – сказал Юртайкин.