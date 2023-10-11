Ларионов о 4:3 с «Северсталью»: «Я сторонник побед со счетом 6:5. Хоккей – игра с голами, только так можно привлечь зрителя»

Теги Северсталь Торпедо Андрей Козырев Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов после победы над «Северсталью» рассказал, как привлечь зрителя.

«Северсталь» проиграла «Торпедо» (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Мы сказали в раздевалке после второго периода, что была безалаберность. Ребята не проявили характер, который был необходим. Даже в меньшинстве соперник был больше нацелен на гол.

Коллективная наша ошибка – мы не смогли быть первыми на шайбе. Позволили сопернику забить эти два гола, которые сбили тот ритм, который мы бы хотели видеть на протяжении всего матча.

Игра против Козырева? Не хочется делать акцент на чем-то особенном. Любой матч, любая игра – вызов, который ты хочешь преодолеть. Да, Андрей Козырев был у нас. Естественно, он делает хорошую работу, его команда играет интересно, ярко. Какой-то принципиальной подоплеки у матча не было.

Тот хоккей, который показывают обе команды, он прогрессивный. Я сторонник того, чтобы выигрывать 6:5. Хоккей – игра с голами. Только так ты можешь привлечь зрителя на трибуны», – сказал главный тренер «Торпедо».

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3 комментария

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HockeyMan
Я тоже за такие победы. Глупо любить хоккей и радоваться победе 2:1 при игре в откат. Точнее радоваться то можно, но вот удовольствия такие матчи не доставят
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Матроскин52
Хорошие слова, Игорь Николаевич! С уважением к Северстали и яркому хоккею!
+2
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zenit1925roma1927
Не только так, Игорь Николаевич
К хоккею можно ещё привлечь перлами про "самолетные ноги"
+1
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