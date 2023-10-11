Ларионов о 4:3 с «Северсталью»: «Я сторонник побед со счетом 6:5. Хоккей – игра с голами, только так можно привлечь зрителя»

Игорь Ларионов после победы над «Северсталью» рассказал, как привлечь зрителя.

«Северсталь» проиграла «Торпедо» (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Мы сказали в раздевалке после второго периода, что была безалаберность. Ребята не проявили характер, который был необходим. Даже в меньшинстве соперник был больше нацелен на гол.

Коллективная наша ошибка – мы не смогли быть первыми на шайбе. Позволили сопернику забить эти два гола, которые сбили тот ритм, который мы бы хотели видеть на протяжении всего матча.

Игра против Козырева? Не хочется делать акцент на чем-то особенном. Любой матч, любая игра – вызов, который ты хочешь преодолеть. Да, был у нас. Естественно, он делает хорошую работу, его команда играет интересно, ярко. Какой-то принципиальной подоплеки у матча не было.

Тот хоккей, который показывают обе команды, он прогрессивный. Я сторонник того, чтобы выигрывать 6:5. Хоккей – игра с голами. Только так ты можешь привлечь зрителя на трибуны», – сказал главный тренер « ».