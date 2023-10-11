Козырев о 3:4 с «Торпедо»: «Северсталь» вела весь матч и упустила концовку. У соперника игроки опытнее, прошли плей-офф. У нас этот опыт тоже появится»

Теги Северсталь Торпедо Андрей Козырев КХЛ Хоккей

Андрей Козырев связал поражение «Северстали» от «Торпедо» с нехваткой опыта.

– К сожалению, результат отрицательный. Хотя мы весь матч вели и упустили концовку.

Положительный момент – у нас было движение, комбинации. В плане рисунка показали хорошую игру. Увы, не хватило нам опыта доиграть в концовке, довести до победы этот матч.

У нас есть кадровые проблемы. Мы их в скором времени решим.

– Почему так сложился третий период?

– Мы продолжали играть в свою игру. Здесь получилось так из-за ошибки игроков, не потому, что мы играли по счету и сдерживали соперника. Ни в коем случае мы не ставим в рамки наших молодых игроков. У команды соперника более опытные игроки – именно в плане концовки. Они прошли плей-офф, играли первый и второй раунды. Как раз эти игроки и решили исход матча. Поверьте, у нас тоже этот опыт появится, – сказал главный тренер «Северстали».

«Торпедо» отыгралось с 1:3 и победило «Северсталь»

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4 комментария

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Матроскин52
Хорошая команда, но сегодня Торпедо выглядело опытнее…
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alklimov2018
Странно, но Козырев защитник любил хорошо сыграть в тело, Северсталь же аутсайдер по статистике силовых.
И еще один факт - в прошлый сезон команда Разина шла на первом месте в лиге по удалениям соперника. Команда Козырева - ровно на последнем.
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pizzatcarizza
Еще на пресс-конференции был вопрос про то,что Андрея Леонидовича считают учеником Профессора и он довольно холодно на это отреагировал. Кажется, что расставание было не самым теплым.
Никого не выставляю плохишом, просто такое ощущение возникло
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Александр Ларионов
Козыреву надо Буран тренировать. Это его уровень.
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