Разин об 1:4 от «Авангарда»: «Игра была равная, просто не реализовали моменты. Проиграли в движении, пропускали легкие голы»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Артем Загидулин Роман Абросимов Люк Джонсон Хоккей

Андрей Разин прокомментировал поражение в матче против «Авангарда» (1:4).

«Скажем так, неважная игра с нашей стороны. Но не сказать, что по игре проиграли, а проиграли в движении. По этому компоненту одна из худших наших игр. Плюс пропускали легкие голы, которые не должны были пропускать.

Были моменты, чтобы перевернуть, отыграться, но, к сожалению, не сделали этого. Тяжелый выезд впереди, голову пеплом посыпать не хочется. Впереди еще трудности будут, так что смотрим с позитивом.

Проблема с позиционными атаками «Авангарда»? Ну почему, вы, наверное, запомнили только первую смену, когда было наложение и долго мы играли в своей зоне. А так и у нас были моменты, когда мы накладывали, и два удаления мы получили, когда хорошо контролировали шайбу, и в штангу попали. Так что не могу сказать, что мы второй период провалили.

10 пропущенных шайб за две последние игры? Ну две шайбы в пустые ворота были. С Уфой залетело практически все, что можно, сегодня я бы не сказал, что у нас плохо сыграла оборона. Да, были провалы какие-то, плюс Загидулин подтаскивал.

Я считаю, что игра-то была равная, просто не реализовали голевые моменты. Мне кажется, после драки Абросимова и Джонсона никто особо не встряхнулся. И до драки, и после нее у нас были моментики, когда могли игру перевернуть», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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5 комментариев

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Ястреб
Игра была равная, проиграли в движении…)))
+3
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+3
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S75v
что-то затягивается серия проигрышей Авангарду🤔. может спад начался? после выезда и потом домашних матчей станет ясно, что это происходит сейчас. хочется верить в сезонный спад...
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S75v
посмотрел статистику, +/-. Пресс -7, Петунин -6, Михайлис -5. Остальные в основном -1,-2, а вот эти трое выделяются.
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S75v
это за все сыгранные матчи в этом сезоне
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Михаил Барвинский
я и говорю сил не хватило на все три периода, Омск добавил, а магниты сдулись....
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