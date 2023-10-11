Фетисов о гражданстве Ли: «Что ты меня спрашиваешь, скажи?! Какую-то цель преследуешь? Мне все до лампочки. Не собираюсь обсуждать каждого непонятного хоккеиста»

Теги Амур Вячеслав Фетисов КХЛ лимит на легионеров Кэмерон Ли Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о получении Кэмероном Ли гражданства России.

– Как вы к этому относитесь?

– Мне все равно. В какой команде он играет? В «Амуре»? Даже не знаю, что сказать.

– Не кажется ли вам, что клубы таким образом пытаются обходить лимит на легионеров?

– Мне давно уже ничего не кажется, понимаешь, мне все до лампочки.

Я каждого непонятного мне хоккеиста обсуждать не собираюсь, мне все равно, я даже не знаю, кто он такой, каких он результатов добился. 

– Как относитесь к тенденции увеличения запросов на получение гражданство РФ со стороны легионеров в КХЛ?

– Ну что ты меня спрашиваешь, скажи мне?! Ты какую-то цель преследуешь, правильно? Что ты хочешь, чтобы я сказал? Мое мнение по этому поводу?

А мы для чего делали лимит на легионеров, можно спросить? Чтобы больше россиян играло? А зачем мы сейчас даем гражданство для иностранцев? Чтобы таких хоккеистов меньше было, правильно?

Я тогда не понимаю, что происходит. Вопрос же такой философский.

Если ребята останутся здесь, может быть, будет хорошо, если они все убегут обратно, как только закончится контракт, заберут деньги и уедут, какая польза будет нашему хоккею.

Я не знаю, какого качества эти игроки, я даже понятие не имею, что они в этом хоккее умеют, кто они вообще такие.

Некие противоречия замечаю. Мне непонятно, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

5 комментариев

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El Toro
в ответах аж видно как Славик боится ступать на опасную территорию, ибо следующим может вопрос, а кто и зачем подписывает указы о получении..😁 гражданства...
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Ilya)
Какое же пропасть между Фетисовым и Ларионовым... Трудно даже представить..
+5
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svft
Спилберг? непонятно… (с)
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Velirpa
а чего это Фетисову этот странный журналист задал такие неудобные вопросы, он вообще за Россию болеет?
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Velirpa
ну так бывает, когда воображаешь себя сверхдержавой, а потом понимаешь, что нет, что вынужден ложиться под Китай, поэтому так зло отвечает Фетисов, бгг
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