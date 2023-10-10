Браташ после 0:3 от «Амура»: «Недоволен, но буду объективен – сил у ребят оставалось все меньше. Победная серия потребовала игры на пределе возможностей»

Олег Браташ высказался после матча против «Амура» (0:3).

«Ключевыми стали моменты, когда соперник нам забил голы. Я недоволен, как можно быть довольным, если мы проиграли 0:3? Недоволен, расстроен, но буду объективен – сил у ребят оставалось все меньше и меньше.

Победная серия потребовала от ребят игры на пределе возможностей, поэтому я и боялся этой поездки – нам все же не хватило того заряда и тех сил, которые позволяли нам выгрызать очки раньше.

Снимаю шляпу перед «Адмиралом» и « », которые в таком режиме играют весь сезон – для такого графика надо иметь гораздо больше сил, чем у всех остальных!

Плохая реализация при большом количестве моментов? Да, моменты создавали хорошие и в этой игре, и в прошлой. Нехватка реализации, думаю, как раз связана с нехваткой сил и свежести.

Почему не работает большинство? Не знаю! На тренировках уделяем этому время, работаем над ним, но в играх не получается. Будем стараться дальше и что-то придумывать.

Расслабились после успешной серии? К каждому в голову не влезешь. Если такое есть – это плохо, но мы всегда напоминали ребятам, за счет чего к нам приходят победы и очки. Если они решили, что мы им говорим неправду, то это огорчает. Но все же, первой причиной поражений вижу нехватку сил», – сказал главный тренер «Лады» .

«Лада» проиграла все 4 матча в турне по Дальнему Востоку, набрав 1 очко при разнице шайб 5:12