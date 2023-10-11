Купер о «Тампе» после 5:3 с «Нэшвиллом»: «Было много новых ребят, и каждый внес свой вклад. Начиная с вратаря Юханссона»
Джон Купер высказался о победе «Тампы» над «Нэшвиллом» (5:3) на старте сезона.
«Сегодня было много новых ребят, и каждый внес свой вклад. Все игроки имеют какое-то отношение к этой сегодняшней победе. Начиная с вратаря [Юнаса Юханссона]. Если мы хотим добиться успеха, то так и должно быть.
Первая игра всегда вызывает столько эмоций. Я знаю, что их 82, но в первой есть что-то особенное. Ребята хотели произвести впечатление», – сказал Купер.
28-летний шведский вратарь «Лайтнинг» отразил 28 бросков «Предаторс» из 31.
Эта игра стала для Юханссона 36-й за карьеру в НХЛ и первой в форме «Тампы». Он стал первым номером команды из-за травмы Андрея Василевского.
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