Купер о «Тампе» после 5:3 с «Нэшвиллом»: «Было много новых ребят, и каждый внес свой вклад. Начиная с вратаря Юханссона»

Теги Тампа-Бэй Нэшвилл НХЛ Джон Купер Юнас Юханссон Хоккей

Джон Купер высказался о победе «Тампы» над «Нэшвиллом» (5:3) на старте сезона.

 «Сегодня было много новых ребят, и каждый внес свой вклад. Все игроки имеют какое-то отношение к этой сегодняшней победе. Начиная с вратаря [Юнаса Юханссона]. Если мы хотим добиться успеха, то так и должно быть. 

Первая игра всегда вызывает столько эмоций. Я знаю, что их 82, но в первой есть что-то особенное. Ребята хотели произвести впечатление», – сказал Купер

28-летний шведский вратарь «Лайтнинг» отразил 28 бросков «Предаторс» из 31. 

Эта игра стала для Юханссона 36-й за карьеру в НХЛ и первой в форме «Тампы». Он стал первым номером команды из-за травмы Андрея Василевского. 

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