Купер о «Тампе» после 5:3 с «Нэшвиллом»: «Было много новых ребят, и каждый внес свой вклад. Начиная с вратаря Юханссона»

Джон Купер высказался о победе «Тампы» над «Нэшвиллом» (5:3) на старте сезона.

«Сегодня было много новых ребят, и каждый внес свой вклад. Все игроки имеют какое-то отношение к этой сегодняшней победе. Начиная с вратаря [ ]. Если мы хотим добиться успеха, то так и должно быть.

Первая игра всегда вызывает столько эмоций. Я знаю, что их 82, но в первой есть что-то особенное. Ребята хотели произвести впечатление», – сказал .

28-летний шведский вратарь «Лайтнинг» отразил 28 бросков «Предаторс» из 31.

Эта игра стала для Юханссона 36-й за карьеру в и первой в форме « ». Он стал первым номером команды из-за травмы Андрея Василевского.