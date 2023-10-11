О’Райлли набрал 1+1 в дебютном матче за «Нэшвилл» в НХЛ

Теги Тампа-Бэй Нэшвилл НХЛ Райан О′Райлли Хоккей

Райан О’Райлли набрал 1+1 в дебютном матче за «Нэшвилл» в НХЛ.

32-летний нападающий пополнил состав команды летом, подписав контракт на 4 года в качестве свободного агента. 

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«Сегодня был не тот старт, которого мы хотели, но по ходу дела мы перезагрузились, выиграли несколько единоборств, и наша игра улучшилась.

Конечно, у нас были некоторые шансы, но сегодня их большинство было лучше нашего. Кое-что у нас получалось, кое-что нужно исправлять», – сказал О’Райлли

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