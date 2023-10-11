Мирошниченко начнет сезон в основе «Вашингтона», Минтюков – в основе «Анахайма»
Иван Мирошниченко начнет сезон в основе «Вашингтона».
Клубы НХЛ определились с основными составами на момент начала сезона.
Среди российских игроков, попавших в списки, есть два потенциальных дебютанта лиги.
Это форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко (20-й номер драфта НХЛ-2022) и защитник «Анахайма» Павел Минтюков (10-й номер того же драфта).
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Так что начнет, видимо, все же не в основе, а в фарме.
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