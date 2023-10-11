Мирошниченко начнет сезон в основе «Вашингтона», Минтюков – в основе «Анахайма»

Иван Мирошниченко начнет сезон в основе «Вашингтона».

Клубы НХЛ определились с основными составами на момент начала сезона.

Среди российских игроков, попавших в списки, есть два потенциальных дебютанта лиги.

Это форвард « » (20-й номер драфта НХЛ-2022) и защитник « » (10-й номер того же драфта).

Карта русских в НХЛ: 49 наших в основе, больше 10 – на подходе