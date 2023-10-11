Мирошниченко начнет сезон в основе «Вашингтона», Минтюков – в основе «Анахайма»

Теги Вашингтон Анахайм НХЛ Иван Мирошниченко Павел Минтюков Хоккей

Иван Мирошниченко начнет сезон в основе «Вашингтона».

Клубы НХЛ определились с основными составами на момент начала сезона. 

Среди российских игроков, попавших в списки, есть два потенциальных дебютанта лиги. 

Это форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко (20-й номер драфта НХЛ-2022) и защитник «Анахайма» Павел Минтюков (10-й номер того же драфта). 

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5 комментариев

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Dima Lopatin
На Минтюкова прям очень хочется посмотреть:)
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HockeyMan
Ого 🤩 неожиданно, но очень приятно
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Alexander Nikolaev
Мирошниченко в Херши автографы раздает.
Так что начнет, видимо, все же не в основе, а в фарме.
https://russianmachineneverbreaks.com/2023/10/10/ivan-miroshnichenko-hardy-haman-aktell-and-riley-sutter-attend-hershey-bears-season-ticket-holder-event/
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Ярик01
Ответ Dima Lopatin
На Минтюкова прям очень хочется посмотреть:)
В таком возрасте защитнику прям сложнее будет удержаться в основе, чем Мирошниченко
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