Зарплата Бракко в «Сочи» составит 23 млн рублей за сезон («Матч ТВ»)

Теги КХЛ Барыс Сочи Джереми Бракко Матч ТВ деньги Хоккей

Зарплата Джереми Бракко в «Сочи» составит 23 млн рублей за сезон.

Как сообщает «Матч ТВ», он также может получить бонус за набранные очки.

Ранее появилась информация о том, что южане заберут у «Барыса» Джереми Бракко, ничего не отдав взамен. Игрок расторгнет контракт с казахстанским клубом, а потом будет оформлен переход.

26-летний Бракко в этом сезоне сыграл за «Барыс» 6 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (1+0) очко.

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