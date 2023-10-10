Зарплата Бракко в «Сочи» составит 23 млн рублей за сезон («Матч ТВ»)

Зарплата Джереми Бракко в «Сочи» составит 23 млн рублей за сезон.

Как сообщает «Матч ТВ», он также может получить бонус за набранные очки.

Ранее появилась информация о том, что южане заберут у «Барыса» Джереми Бракко, ничего не отдав взамен. Игрок расторгнет контракт с казахстанским клубом, а потом будет оформлен переход.

26-летний Бракко в этом сезоне сыграл за «Барыс» 6 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (1+0) очко.