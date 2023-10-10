Тамбиев о 0:3 от «Ак Барса»: «Плохая реализация моментов, много думаем. Хоккей – рефлекторный вид спорта, надо доверять своим рефлексам в завершении»
Леонид Тамбиев высказался после матча против «Ак Барса» (0:3).
«Плохое начало – в принципе, то же самое, что было в предыдущем матче. Плохая реализация моментов, много думаем. Хоккей – рефлекторный вид спорта, надо доверять своим рефлексам в завершении. Это то, о чем я говорил ребятам – завершение в этих двух матчах хромает.
Нанести больше 80 бросков за две игры и забить один гол – наверное, это маловато. Надо работать над этим, тренировать и делать правильные выводы.
В завершении затягиваются передачи, броски. Здесь нельзя играть медленно, должно быть быстрое завершение. Как в первом голе, Шипачев – вот такое завершение должно быть: без обработки, не думая, в касание. Пока мы так не всегда можем.
Это «Ак Барс», с ними надо реализовывать те моменты, которые создаешь», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
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