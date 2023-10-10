Тамбиев о 0:3 от «Ак Барса»: «Плохая реализация моментов, много думаем. Хоккей – рефлекторный вид спорта, надо доверять своим рефлексам в завершении»

Леонид Тамбиев высказался после матча против «Ак Барса» (0:3).

«Плохое начало – в принципе, то же самое, что было в предыдущем матче. Плохая реализация моментов, много думаем. Хоккей – рефлекторный вид спорта, надо доверять своим рефлексам в завершении. Это то, о чем я говорил ребятам – завершение в этих двух матчах хромает.

Нанести больше 80 бросков за две игры и забить один гол – наверное, это маловато. Надо работать над этим, тренировать и делать правильные выводы.

В завершении затягиваются передачи, броски. Здесь нельзя играть медленно, должно быть быстрое завершение. Как в первом голе, Шипачев – вот такое завершение должно быть: без обработки, не думая, в касание. Пока мы так не всегда можем.

Это « », с ними надо реализовывать те моменты, которые создаешь», – сказал главный тренер « » .