Билялетдинов о 3:0 с «Адмиралом»: «Ребята работали, выполняли игровое задание. Команда хорошо провела матч, мы добились своего результата»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Адмирал Хоккей

Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча с «Адмиралом» (3:0).

– Команда хорошо провела матч, мы добились своего результата.

Ребята работали, выполняли игровое задание. Мы решили свои задачи здесь.

– Была установка стараться забросить в первом периоде или соперник позволил это сделать своей игрой?

– Если есть возможность забить – мы стараемся это делать, ребята это умеют. Хорошо, что создали такое преимущество, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

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