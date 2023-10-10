Билялетдинов о 3:0 с «Адмиралом»: «Ребята работали, выполняли игровое задание. Команда хорошо провела матч, мы добились своего результата»
Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча с «Адмиралом» (3:0).
– Команда хорошо провела матч, мы добились своего результата.
Ребята работали, выполняли игровое задание. Мы решили свои задачи здесь.
– Была установка стараться забросить в первом периоде или соперник позволил это сделать своей игрой?
– Если есть возможность забить – мы стараемся это делать, ребята это умеют. Хорошо, что создали такое преимущество, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
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