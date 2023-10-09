Хеллибак и Шайфли подписали 7-летние контракты с «Виннипегом» с зарплатой 8,5 млн долларов в год

Теги НХЛ Виннипег Марк Шайфли Коннор Хеллибак Хоккей

«Виннипег» продлил контракты с Коннором Хеллибаком и Марком Шайфли.

30-летний вратарь и 30-летний нападающий подписали одинаковые соглашения с клубом – на 7 лет и со средней зарплатой 8,5 миллиона долларов в год.

Хоккеисты продлили договоры с «Виннипегом», несмотря на слухи о возможном обмене. Новые соглашения вступят в силу со следующего сезона.

В предстоящем чемпионате кэпхит Коннора Хеллибака составит 6,166 миллиона долларов, Марка Шайфли – 6,125 миллиона долларов.

Шафли выступает в составе «Виннипега» с сезона-2011/12 – он играл в лиге только за этот клуб. Форвард набрал 645 (272+373) очков в НХЛ.

Хеллибак представляет клуб с сезона-2015/16. В прошлом сезоне голкипер провел 64 матча в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.

26 комментариев

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Юрий Безуглый
Есть лёгкое ощущение, что это сайн-энд-трейд
Вызываю Алексея Майорова! Как вы считаете, моя версия может быть правдой?
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rjrjy
Ответ Юрий Безуглый
Есть лёгкое ощущение, что это сайн-энд-трейд Вызываю Алексея Майорова! Как вы считаете, моя версия может быть правдой?
За день до старта сезона? Вряд ли. Никаких конкретных слухов, касающихся обменов Коннора и Марка, в последнее время вроде не было, да и, судя по новому шлему Хеллибака, как минимум первую половину регулярного чемпионата он точно собирается провести в Манитобе. Подписать их с расчётом на продажу в конкретный клуб перед дедлайном или вообще следующим летом сейчас было бы нереально, так что скорее всего они останутся в "Виннипеге".
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Дмитрий Колышкин
Очень неожиданно, никто не ждал, но слушайте ведь неспроста подписали, не удивлюсь, если обмен будет
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Kirill HG
Только сегодня ведь в превью по Виннипегу написал, как все сложно с контрактами Хеллибака и Шайфли, клубу придется их менять в дедлайн, ситуация повлияет на будущие перспективы Джетс и шансы в плей-офф... как вечером обоих продлевают.
Ну спасибо, не могли днем раньше договориться и объявить столь важные решения)
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Роман
Ответ Как дела на заводе
Вот те на)) но хотелось бы узнать что им такого пообещали, что они остались в Виннипеге)
династию и КС
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Как дела на заводе
Вот те на))
но хотелось бы узнать что им такого пообещали, что они остались в Виннипеге)
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heX:
Можно только порадоваться за всех. Хелли в любом настроении входит в топ5 вратарей лиги. Шайфли один из самых недооцененных центров. После ухода Уилера, хочется верить, что в раздевалке будет порядок, парни настроятся на работу, а не разборки, и попробуют еще разок зайти на КС.
Подписание выгодное для всех, обменивать будут через пару лет в контендер, если сами контендером не станут.
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Павел павел
ничего не понимаю если честно
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oberkorn
Что то пошло не так. У всех.
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Donbass
Вот это Джетс удивили!
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Booligan
Ответ Юрий Безуглый
Есть лёгкое ощущение, что это сайн-энд-трейд Вызываю Алексея Майорова! Как вы считаете, моя версия может быть правдой?
На кого? И смысл, если они хотят в контендер, то там потолок, а подписались они явно с северными надбавками. За них придётся отдавать игроков не хуже и моложе
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NeSt274
Ответ Как дела на заводе
Вот те на)) но хотелось бы узнать что им такого пообещали, что они остались в Виннипеге)
Неплохую зарплату, на которую они вряд ли будут играть последние 3-4 года контракта
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Donbass
Ответ LaffyTaffy
непонятно, как можно согласиться еще 7+ лет жить в холоднючем Виннипеге?
Может им нравится зима + деньги хорошие предложили.))
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кашкаКа
Ответ Юрий Безуглый
Есть лёгкое ощущение, что это сайн-энд-трейд Вызываю Алексея Майорова! Как вы считаете, моя версия может быть правдой?
Возможно, но маловероятно. Если не подписались до этого и хотели уйти, но обменов не случилось, то какой смысл еще больше снижать их вероятность подписанием новых долгосрочных соглашений, если всё рассматривать по чесноку? Если нашлись те, кому хотелось бы их взять, но нет денег, то возможен вариант, что Винни будет удерживать часть сумм по новым контрактам за собой, таким образом покупатель получит некую скидку на время. Один только вопрос - зачем это самому Винни?
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gukmamop
Ответ Booligan
На кого? И смысл, если они хотят в контендер, то там потолок, а подписались они явно с северными надбавками. За них придётся отдавать игроков не хуже и моложе
на кого угодно, условно , с доплатой, на Капризова и Паризе
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SCHENN
Ответ NeSt274
Неплохую зарплату, на которую они вряд ли будут играть последние 3-4 года контракта
Да там и на первые 3-4 с натяжечкой
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Павел павел
если с Хеллибаком еще как то понятно. то с Шайфли? я прежде всего по сроку соглашения.впереди что выкуп??
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Эдик Федоров
Ждем обмены, одно-два попадания и это контендер. Морриси-Пьонк, Хейнола-Шмидт, Демело-Капобьянко, Коннор-Шайфли-Иафалло, Нидеррайтер-Элерс-Виларди, Купари-Наместников-Перфетти, Тонинато-Лаури-Аплтон

даже так видится неплохо.
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Омичёв
Урааааа, счастлив, что они остаются
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Donbass
Ответ Crenk
Насчёт Хеллибака удивительно
Шантажом взял свое)
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Garikus89
О каком трейде тут говорят? У Хэлли уже действует полный NMC, его можно только с его разрешения менять. В новом контракте у него на три сезона NMC. По сроку и сумме почти копейка в копейку, как он и запрашивал. С чего бы его менять и с чего бы ему уходить? Шалфей - это вообще символ команды, отсыпали ему щедро, несмотря на возраст, он наверняка в Виннипеге до самого заката играть будет.

Теперь Винни нужно нанять врачей или костоломов, которые заставят Элерса играть чаще, чем лечиться - и дела пойдут в гору)
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Igorsv
Ого, думал уйдут, очень хорошее подписание.
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#Антон Городецкий#
Многовато на семь лет
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ответ Юрий Безуглый
Есть лёгкое ощущение, что это сайн-энд-трейд Вызываю Алексея Майорова! Как вы считаете, моя версия может быть правдой?
Так обычно делают, если новая команда подписывается на 8 лет.
А на 7 лет они итак в любой новой команде могут подписаться.
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Crenk
Насчёт Хеллибака удивительно
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