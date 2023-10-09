Хеллибак и Шайфли подписали 7-летние контракты с «Виннипегом» с зарплатой 8,5 млн долларов в год

«Виннипег» продлил контракты с Коннором Хеллибаком и Марком Шайфли.

30-летний вратарь и 30-летний нападающий подписали одинаковые соглашения с клубом – на 7 лет и со средней зарплатой 8,5 миллиона долларов в год.

Хоккеисты продлили договоры с « », несмотря на слухи о возможном обмене. Новые соглашения вступят в силу со следующего сезона.

В предстоящем чемпионате кэпхит составит 6,166 миллиона долларов, – 6,125 миллиона долларов.

Шафли выступает в составе «Виннипега» с сезона-2011/12 – он играл в лиге только за этот клуб. Форвард набрал 645 (272+373) очков в .

Хеллибак представляет клуб с сезона-2015/16. В прошлом сезоне голкипер провел 64 матча в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.