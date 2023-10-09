Хеллибак и Шайфли подписали 7-летние контракты с «Виннипегом» с зарплатой 8,5 млн долларов в год
«Виннипег» продлил контракты с Коннором Хеллибаком и Марком Шайфли.
30-летний вратарь и 30-летний нападающий подписали одинаковые соглашения с клубом – на 7 лет и со средней зарплатой 8,5 миллиона долларов в год.
Хоккеисты продлили договоры с «Виннипегом», несмотря на слухи о возможном обмене. Новые соглашения вступят в силу со следующего сезона.
В предстоящем чемпионате кэпхит Коннора Хеллибака составит 6,166 миллиона долларов, Марка Шайфли – 6,125 миллиона долларов.
Шафли выступает в составе «Виннипега» с сезона-2011/12 – он играл в лиге только за этот клуб. Форвард набрал 645 (272+373) очков в НХЛ.
Хеллибак представляет клуб с сезона-2015/16. В прошлом сезоне голкипер провел 64 матча в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.
Вызываю Алексея Майорова! Как вы считаете, моя версия может быть правдой?
Ну спасибо, не могли днем раньше договориться и объявить столь важные решения)
но хотелось бы узнать что им такого пообещали, что они остались в Виннипеге)
Подписание выгодное для всех, обменивать будут через пару лет в контендер, если сами контендером не станут.
даже так видится неплохо.
Теперь Винни нужно нанять врачей или костоломов, которые заставят Элерса играть чаще, чем лечиться - и дела пойдут в гору)
А на 7 лет они итак в любой новой команде могут подписаться.