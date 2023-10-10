Валерий Белов о «Торпедо», «Северстали» и «Металлурге»: «Во всех 3 клубах тренеры влияли на трансферы. Видим возвращение к традициям нашего хоккея»

Валерий Белов обратил внимание на влияние тренеров на селекцию в клубах КХЛ.

– Много обсуждается успешный старт « », « » и « », отмечается интересная, атакующая игра этих команд. Но кое-что, объединяющее и объясняющее их успех, остается в тени.

Посмотрите на комплектацию этих команд. В каждом из трех клубов игроки подбирались под концепцию главного тренера. Более того, в каких-то случаях эти тренеры наравне с менеджерами оказывали влияние на кадровую политику, на трансферы. А может, это влияние даже было доминирующим.

На мой взгляд, здесь мы видим возвращение к традициям нашего хоккея, когда роль главного тренера была очень значимой. Не хочу сказать, что менеджеры не нужны, наоборот, их профессиональная работа по поиску игроков, по бюджету жизненно необходима. И дополняет работу тренера.

Но факт остается фактом: там, где есть полноценная связка тренер – менеджер, там у команды идет строительство, есть игра и есть результат.​

– Такая ситуация – отнюдь не во всех клубах ?

– Да, и по параду тренерских отставок мы это видим. Несмотря на то, что очень часто после увольнения тренера команду на какое-то время удается встряхнуть.

Хотя, если есть профессиональная связка, то должна быть ответственность и генерального менеджера, именно он принимает окончательное решение при формировании состава.

– То есть в Челябинске и Балашихе должны уволиться и генменеджеры?

– Нет, конечно. Я говорю о том, что менеджер должен нести свою ответственность. На память сразу приходит « », где Алексей Жамнов, увольняя тренера, сам пошел на лавочку и тем самым как раз показал свою ответственность. Такие примеры были и в НХЛ, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

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