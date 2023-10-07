«Северсталь» и «Торпедо» – 2-я и 3-я команды КХЛ по количеству голов. Козырев работал в штабе Ларионова

Теги Металлург Мг Северсталь Спартак Торпедо Андрей Козырев Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

«Северсталь» – вторая команда по количеству голов в КХЛ.

Команда тренера Андрея Козырева победила «Сочи» (10:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Теперь на счету череповецкого клуба 53 заброшенных шайбы в 14 играх – это второй результат в лиге. Больше всех в КХЛ забил «Спартак» – 56.

Третью строчку в лиге по числу забитых голов занимает «Торпедо» – 52, команда делит позицию с «Металлургом», у которого тоже 52 гола.

Команда тренера Игоря Ларионова забила семь шайб в матче с московским «Динамо» (7:1).

Андрей Козырев в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Ларионова в «Торпедо».

8 комментариев

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sd4fmwrvz8
Вот где настоящие мэтро советского хоккея , мастерюги👏👏👏смотреть приятно , кто то воспитывает молодежь,а кто то пылесосит всю лигу и считает себя тренером со своей системой
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Евгений Ахиллес
совпадение?! не думаю)))
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Rudenzik
В целом Запад более зрелищный и результативный, а за Восток одна Магнитка отдувается
+2
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Bring Me The Horizon
Одно удовольствие за таким атакующим хоккеем наблюдать
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HockeyMan
Спартак тоже приятно играет
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Roman Schmidt
хочется пожелать Козыреву и Кокареву успеха.Надеюсь станут топ-тренерами.Про Профессора и Разина говорить не стоит,они уже всё показали👍
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Johanson8987
Матч тв просто днище. Ничего кроме днище ногомяча..... Такие матчи мимо пропускает....
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Матроскин52
Крайне интересно будет посмотреть матч в Череповце… Подозреваю это будет нечто!
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