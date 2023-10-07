«Северсталь» и «Торпедо» – 2-я и 3-я команды КХЛ по количеству голов. Козырев работал в штабе Ларионова
«Северсталь» – вторая команда по количеству голов в КХЛ.
Команда тренера Андрея Козырева победила «Сочи» (10:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Теперь на счету череповецкого клуба 53 заброшенных шайбы в 14 играх – это второй результат в лиге. Больше всех в КХЛ забил «Спартак» – 56.
Третью строчку в лиге по числу забитых голов занимает «Торпедо» – 52, команда делит позицию с «Металлургом», у которого тоже 52 гола.
Команда тренера Игоря Ларионова забила семь шайб в матче с московским «Динамо» (7:1).
Андрей Козырев в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Ларионова в «Торпедо».
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