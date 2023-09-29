Валерий Белов о плотности в таблице КХЛ: «Потолок и пол дают свои плоды. Это дало кислорода середнякам и аутсайдерам»

Теги Северсталь Торпедо Валерий Белов КХЛ потолок зарплат Хоккей

Валерий Белов считает, что введение жесткого потолка зарплат в КХЛ сработало.

– Вам понравился сентябрь КХЛ?

– Да, старт регулярного чемпионата получился очень интересным. Много непредсказуемых результатов, высокая плотность в турнирных таблицах.​

Посмотрите, и на Западе, и на Востоке первую команду от десятой разделяют лишь 8-10 очков. Это показатель баланса сил в лиге, турнирной интриги. И это позволяет рассчитывать на борьбу за кубковые путевки до последнего тура.

– За счет чего достигнута такая плотность?

– Мое мнение: решение КХЛ о введении потолка и пола зарплат дает свои плоды. Это дало кислорода середнякам и аутсайдерам. Теперь при правильной кадровой работе внутри клуба и при правильном тренировочном процессе они получили возможность быть конкурентоспособными.

– Примеры?

– Много слов сказано о «Торпедо». Все – по делу, команда Игоря Ларионова за счет внутренних ресурсов показывает интересный, атакующий хоккей, даже лидирует на Западе.

Еще один пример – «Северсталь». Ее тренер, как и Ларионов, работал в системе сборных команд России, отлично знал рынок молодых игроков. Как следствие, Череповец тоже идет по пути Нижнего Новгорода, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
В футболе бы так.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий