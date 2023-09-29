Валерий Белов о плотности в таблице КХЛ: «Потолок и пол дают свои плоды. Это дало кислорода середнякам и аутсайдерам»

Валерий Белов считает, что введение жесткого потолка зарплат в КХЛ сработало.

– Вам понравился сентябрь ?

– Да, старт регулярного чемпионата получился очень интересным. Много непредсказуемых результатов, высокая плотность в турнирных таблицах.​

Посмотрите, и на Западе, и на Востоке первую команду от десятой разделяют лишь 8-10 очков. Это показатель баланса сил в лиге, турнирной интриги. И это позволяет рассчитывать на борьбу за кубковые путевки до последнего тура.

– За счет чего достигнута такая плотность?

– Мое мнение: решение КХЛ о введении потолка и пола зарплат дает свои плоды. Это дало кислорода середнякам и аутсайдерам. Теперь при правильной кадровой работе внутри клуба и при правильном тренировочном процессе они получили возможность быть конкурентоспособными.

– Примеры?

– Много слов сказано о « ». Все – по делу, команда Игоря Ларионова за счет внутренних ресурсов показывает интересный, атакующий хоккей, даже лидирует на Западе.

Еще один пример – « ». Ее тренер, как и Ларионов, работал в системе сборных команд России, отлично знал рынок молодых игроков. Как следствие, Череповец тоже идет по пути Нижнего Новгорода, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.