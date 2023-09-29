Валерий Белов о плотности в таблице КХЛ: «Потолок и пол дают свои плоды. Это дало кислорода середнякам и аутсайдерам»
Валерий Белов считает, что введение жесткого потолка зарплат в КХЛ сработало.
– Вам понравился сентябрь КХЛ?
– Да, старт регулярного чемпионата получился очень интересным. Много непредсказуемых результатов, высокая плотность в турнирных таблицах.
Посмотрите, и на Западе, и на Востоке первую команду от десятой разделяют лишь 8-10 очков. Это показатель баланса сил в лиге, турнирной интриги. И это позволяет рассчитывать на борьбу за кубковые путевки до последнего тура.
– За счет чего достигнута такая плотность?
– Мое мнение: решение КХЛ о введении потолка и пола зарплат дает свои плоды. Это дало кислорода середнякам и аутсайдерам. Теперь при правильной кадровой работе внутри клуба и при правильном тренировочном процессе они получили возможность быть конкурентоспособными.
– Примеры?
– Много слов сказано о «Торпедо». Все – по делу, команда Игоря Ларионова за счет внутренних ресурсов показывает интересный, атакующий хоккей, даже лидирует на Западе.
Еще один пример – «Северсталь». Ее тренер, как и Ларионов, работал в системе сборных команд России, отлично знал рынок молодых игроков. Как следствие, Череповец тоже идет по пути Нижнего Новгорода, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.
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