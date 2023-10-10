Бабаев об отставке Скабелки из «Барыса»: «Андрей сказал: «Мне не стыдно за свою работу». Каждый матч играли 15 казахстанцев – такого раньше не было»

Теги Шуми Бабаев Андрей Скабелка КХЛ Барыс Хоккей

Шуми Бабаев высказался об отставке Андрея Скабелки с поста главного тренера «Барыса».

— Это рабочий момент. Если руководители клуба принимают такое решение, то у них есть серьезные основания на этот счет. Я разговаривал с Андреем, и он сказал: «Мне не стыдно за свою работу. Я сделал все, что мог».

За команду каждый матч играли 15 казахстанцев, и такого раньше не было. Человек 17 в обойме, 15 — на льду, из них шесть — коренные. Также иностранные нападающие «Барыса» находятся в топе бомбардиров КХЛ.

Скабелка со своей стороны многое сделал. Андрей положительно относится к руководству клуба, поэтому нет никаких проблем. Надо двигаться дальше.

— Скабелку сделали крайним?

— Дело не в том, что крайний или не крайний. В такой ситуации надо постараться найти правильный выход. Теперь Мамбеталиев попробует что-то сделать. Он многих ребят знает со второй команды, и, может, ему легче будет, – сказал хоккейный агент.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий