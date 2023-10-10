Бабаев об отставке Скабелки из «Барыса»: «Андрей сказал: «Мне не стыдно за свою работу». Каждый матч играли 15 казахстанцев – такого раньше не было»

Шуми Бабаев высказался об отставке Андрея Скабелки с поста главного тренера «Барыса».

— Это рабочий момент. Если руководители клуба принимают такое решение, то у них есть серьезные основания на этот счет. Я разговаривал с , и он сказал: «Мне не стыдно за свою работу. Я сделал все, что мог».

За команду каждый матч играли 15 казахстанцев, и такого раньше не было. Человек 17 в обойме, 15 — на льду, из них шесть — коренные. Также иностранные нападающие « » находятся в топе бомбардиров .

Скабелка со своей стороны многое сделал. Андрей положительно относится к руководству клуба, поэтому нет никаких проблем. Надо двигаться дальше.

— Скабелку сделали крайним?

— Дело не в том, что крайний или не крайний. В такой ситуации надо постараться найти правильный выход. Теперь Мамбеталиев попробует что-то сделать. Он многих ребят знает со второй команды, и, может, ему легче будет, – сказал хоккейный агент.