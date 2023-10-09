Шевченко о Рендуличе в СКА: «Многие хорошие специалисты отговаривают Ротенберга от такого шага. Борна там не нужен»

Алексей Шевченко высказался о возможном переходе Борны Рендулича в СКА.

Ранее появилась информация о том, что Марат Хуснутдинов может перейти в « » в обмен на хорватского нападающего.

«То, что в СКА задумались о том, чтобы взять в клуб, – это правда.

Знаю, что многие хорошие специалисты отговаривают главного тренера от такого шага.

Потому что Рендулич в СКА не нужен в принципе. – скомпонованный клуб. Там и так подбор игроков хороший», – сказал журналист .