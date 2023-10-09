Шевченко о Рендуличе в СКА: «Многие хорошие специалисты отговаривают Ротенберга от такого шага. Борна там не нужен»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Сочи Борна Рендулич Алексей Шевченко Хоккей

Алексей Шевченко высказался о возможном переходе Борны Рендулича в СКА.

Ранее появилась информация о том, что Марат Хуснутдинов может перейти в «Сочи» в обмен на хорватского нападающего.

«То, что в СКА задумались о том, чтобы взять Борну Рендулича в клуб, – это правда.

Знаю, что многие хорошие специалисты отговаривают главного тренера от такого шага.

Потому что Рендулич в СКА не нужен в принципе. СКА – скомпонованный клуб. Там и так подбор игроков хороший», – сказал журналист Алексей Шевченко.

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7 комментариев

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Crenk
Но ведь блестит и Ворона заприметила
+28
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Сергей Галынский
Оставьте Сочи в покое,только играть начали
+8
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HockeyMan
Даже если он ска не нужен, то Ротенбергу нужно ослабить конкурента. Благо ресурсы есть
+4
0
+4
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Персональные данные Номер 67327384
Кожевенный, это не иностранные спецы выжженную землю оставляют после себя. Тут один мажорик всю лигу выжечь хочет
+1
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ЧакЧак
не слушай никого Роман ! бери ! отдай только Толчинского т Демидова
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2hsjck49rf
Ответ Crenk
Но ведь блестит и Ворона заприметила
Ворома)
+1
0
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Tosha NeoN
Сорока увидела новые блестяшки
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