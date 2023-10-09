Шевченко о Рендуличе в СКА: «Многие хорошие специалисты отговаривают Ротенберга от такого шага. Борна там не нужен»
Алексей Шевченко высказался о возможном переходе Борны Рендулича в СКА.
Ранее появилась информация о том, что Марат Хуснутдинов может перейти в «Сочи» в обмен на хорватского нападающего.
«То, что в СКА задумались о том, чтобы взять Борну Рендулича в клуб, – это правда.
Знаю, что многие хорошие специалисты отговаривают главного тренера от такого шага.
Потому что Рендулич в СКА не нужен в принципе. СКА – скомпонованный клуб. Там и так подбор игроков хороший», – сказал журналист Алексей Шевченко.
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