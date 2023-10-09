Тренер «Салавата» Кольцов: «Календарь очень жесткий. Было уже 10 топ-матчей с прямыми конкурентами. При таком качестве соперников идем в нормальном режиме»
Тренер «Салавата Юлаева» оценил выступление команды на старте сезона.
– Как оцените первый месяц чемпионата для «Салавата»?
– Подождем с оценками до весны. Календарь очень жесткий – не только для «Салавата», для всех. Возвращаемся из Магнитки – и сразу начинаем домашнюю серию матчем с «Автомобилистом». Это особенность нынешнего чемпионата – нет пауз между домашними и гостевыми сериями.
Вообще у нас уже было десять топ-матчей с прямыми конкурентами – дважды с Казанью, четырежды с Магниткой, еще дважды с Екатеринбургом и Челябинском. При таком качестве соперников идем в нормальном режиме, в плюсе.
Но тренерский штаб видит, в чем команда обязана прибавлять, – сказал тренер форвардов «Салавата Юлаева» Константин Кольцов.
Трактор не в счёт, они не в форме, ты что там куришь вообще....очки розовые сними.