Тренер «Салавата» Кольцов: «Календарь очень жесткий. Было уже 10 топ-матчей с прямыми конкурентами. При таком качестве соперников идем в нормальном режиме»

Теги Салават Юлаев Константин Кольцов КХЛ календарь Хоккей

Тренер «Салавата Юлаева» оценил выступление команды на старте сезона.

– Как оцените первый месяц чемпионата для «Салавата»?

– Подождем с оценками до весны. Календарь очень жесткий – не только для «Салавата», для всех. Возвращаемся из Магнитки – и сразу начинаем домашнюю серию матчем с «Автомобилистом». Это особенность нынешнего чемпионата – нет пауз между домашними и гостевыми сериями.

Вообще у нас уже было десять топ-матчей с прямыми конкурентами – дважды с Казанью, четырежды с Магниткой, еще дважды с Екатеринбургом и Челябинском. При таком качестве соперников идем в нормальном режиме, в плюсе.

Но тренерский штаб видит, в чем команда обязана прибавлять, – сказал тренер форвардов «Салавата Юлаева» Константин Кольцов.

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1 комментарий

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RusSh
В каком плюсе? ММг 3:1 СЮ, с Авто вообще ещё ни одной игры не выйграли с Барсами 1:1 только...
Трактор не в счёт, они не в форме, ты что там куришь вообще....очки розовые сними.
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