Защитник «Металлурга» Орехов о 2:6 от «Салавата»: «В прошлом матче залетало у нас, сегодня — у соперника. Нужно было забивать раньше, чтобы переломить игру»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг КХЛ Валерий Орехов Хоккей

Валерий Орехов оценил поражение «Металлурга» от «Салавата Юлаева» (2:6) в КХЛ.

«В прошлом матче [с «Салаватом» – 6:3] голы залетали у нас, а сегодня — у соперника. Мы не доводили шайбу до ворот, не забили мусорный гол. Нужно было забивать раньше, чтобы переломить ход игры. Без разницы, какой счет. Матч проигран — двигаемся дальше и забываем эту игру.

Серийные пропущенные голы? Наверное, где-то потеряли концентрацию, хотели отыграться, забить — из этого складывался результат. Соперник также шел активно, просто они забили свои моменты, а мы — нет. В этом и разница», – сказал защитник «Металлурга».

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