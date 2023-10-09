Защитник «Металлурга» Орехов о 2:6 от «Салавата»: «В прошлом матче залетало у нас, сегодня — у соперника. Нужно было забивать раньше, чтобы переломить игру»

Валерий Орехов оценил поражение «Металлурга» от «Салавата Юлаева» (2:6) в КХЛ.

«В прошлом матче [с « » – 6:3] голы залетали у нас, а сегодня — у соперника. Мы не доводили шайбу до ворот, не забили мусорный гол. Нужно было забивать раньше, чтобы переломить ход игры. Без разницы, какой счет. Матч проигран — двигаемся дальше и забываем эту игру.

Серийные пропущенные голы? Наверное, где-то потеряли концентрацию, хотели отыграться, забить — из этого складывался результат. Соперник также шел активно, просто они забили свои моменты, а мы — нет. В этом и разница», – сказал защитник « ».