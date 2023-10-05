Жафяров не сыграл ни секунды против «Авангарда». Он провел всю игру на скамейке «Ак Барса» как 13-й нападающий
Дамир Жафяров не провел ни одной смены в игре с «Авангардом».
«Ак Барс» обыграл «Авангард» (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий казанцев Дамир Жафяров был включен в заявку команды на игру, но ни разу не вышел на лед, проведя всю игру на скамейке запасных в качестве 13-го форварда.
В нынешнем сезоне хоккеист провел 10 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате, набрал 1 (1+0) балл за результативность при среднем игровом времени 09:19.
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