Жафяров не сыграл ни секунды против «Авангарда». Он провел всю игру на скамейке «Ак Барса» как 13-й нападающий

Дамир Жафяров не провел ни одной смены в игре с «Авангардом».

«Ак Барс» обыграл « » (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

Нападающий казанцев был включен в заявку команды на игру, но ни разу не вышел на лед, проведя всю игру на скамейке запасных в качестве 13-го форварда.

В нынешнем сезоне хоккеист провел 10 матчей за в регулярном чемпионате, набрал 1 (1+0) балл за результативность при среднем игровом времени 09:19.