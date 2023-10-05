Жафяров не сыграл ни секунды против «Авангарда». Он провел всю игру на скамейке «Ак Барса» как 13-й нападающий

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Дамир Жафяров не провел ни одной смены в игре с «Авангардом».

«Ак Барс» обыграл «Авангард» (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий казанцев Дамир Жафяров был включен в заявку команды на игру, но ни разу не вышел на лед, проведя всю игру на скамейке запасных в качестве 13-го форварда.

В нынешнем сезоне хоккеист провел 10 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате, набрал 1 (1+0) балл за результативность при среднем игровом времени 09:19.

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9 комментариев

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Figo710
Ответ Kalambus
ЗАДВИНУЛИ ПАЦАНА ПЕРСПЕКТИВНОГО. НАХЕРА ТОЛЬКО СТОЛЬКО БАБЛА ТРАТИЛИ
29 лет ему, какие перспективы?
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Александр Сандалов
Ответ Machine Head
Дамиру , конечно, не позавидуешь. Нужно терпение. Сезон длинный и все может измениться. Но , я думаю , агент уже ищет варианты.
Чё жалеть ?Год назад должен был в Уфе оказаться ,но под конец решения выбрал баблишко питерское , сейчас бы играл в в топ 6 и в ус не дул .Думаю АК Барс его тоже личкой завалили ,и учитывая его игру и недоверие со стороны тренера думаю от него избавятся в ближайшее время ,будет в Спартаке или в Динамо,они хоть реанимируют таких
+1
0
+1
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Kalambus
ЗАДВИНУЛИ ПАЦАНА ПЕРСПЕКТИВНОГО. НАХЕРА ТОЛЬКО СТОЛЬКО БАБЛА ТРАТИЛИ
0
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Machine Head
Дамиру , конечно, не позавидуешь. Нужно терпение. Сезон длинный и все может измениться. Но , я думаю , агент уже ищет варианты.
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Денчик Мирафомич
надо дать играть дамиру он себя покажет по любому.
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Фёдор Кузнецов
Будь это в СКА тут уже был 100 комментариев было как плохой Ротенберг маринует топ игрока
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Hola Hola
Ответ Kalambus
ЗАДВИНУЛИ ПАЦАНА ПЕРСПЕКТИВНОГО. НАХЕРА ТОЛЬКО СТОЛЬКО БАБЛА ТРАТИЛИ
29 лет. Молодой, перспективный. )
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Сидни Кросби 2
Ответ Hola Hola
29 лет. Молодой, перспективный. )
До возраста Радулова ему ещё далеко.
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Machine Head
Ответ Александр Сандалов
Чё жалеть ?Год назад должен был в Уфе оказаться ,но под конец решения выбрал баблишко питерское , сейчас бы играл в в топ 6 и в ус не дул .Думаю АК Барс его тоже личкой завалили ,и учитывая его игру и недоверие со стороны тренера думаю от него избавятся в ближайшее время ,будет в Спартаке или в Динамо,они хоть реанимируют таких
В Спартаке денег сейчас очень много и под потолком еще место есть. В Динамо не знаю куда его можно встроить. Не возьмет, наверное, Кудашов.
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