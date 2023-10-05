Билялетдинов об уходе Яшкина со скамейки «Ак Барса» во 2-м периоде: «Ну, были вопросы. Надо было отойти»
Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом».
«Ак Барс» победил со счетом 5:4 в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Сложная игра была. Я очень доволен ребятами. Они вытащили игру, вышли из сложной ситуации и сыграли достойно.
Все наши лидеры отличились – это очень важно. Саша Радулов давно не забивал. Сегодня его прервало. Результат есть – это хорошо.
– По ходу второго периода Дмитрий Яшкин на какое-то время покинул скамейку и ушел в раздевалку. С чем это было связано?
– Были вопросы.
– Какого плана?
– Ну, были вопросы. Ему надо было отойти.
– В обороне снова были ошибки. Как с этим бороться?
– Будем работать. Мы работаем, объясняем, но пока есть, что есть.
– Дамир Жафяров был заявлен 13-м нападающим, хотя с утра не тренировался с общей группой. Почему в итоге решили его выпустить?
– Мы решили одеть его. К сожалению, ситуация была такая, что использовать его не получилось. Будем его готовить.
– Почему не получилось?
– Остальные играли так, как должны были играть.
– Как можно исправить ошибки в обороне? Может быть, вы думаете об усилении защиты?
– Мы обо всем думаем сейчас. И о работе, и об усилении. Все позиции рассматриваем.
Сейчас пока нет смысла говорить о чем-то конкретном – работа идет.
Сейчас мы должны улучшать нашу игру в обороне. Будем терпеливо работать, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
Комментарии