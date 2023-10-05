Билялетдинов об уходе Яшкина со скамейки «Ак Барса» во 2-м периоде: «Ну, были вопросы. Надо было отойти»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом».

«Ак Барс» победил со счетом 5:4 в овертайме в матче регулярного чемпионата .

– Сложная игра была. Я очень доволен ребятами. Они вытащили игру, вышли из сложной ситуации и сыграли достойно.

Все наши лидеры отличились – это очень важно. Саша Радулов давно не забивал. Сегодня его прервало. Результат есть – это хорошо.

– По ходу второго периода на какое-то время покинул скамейку и ушел в раздевалку. С чем это было связано?

– Были вопросы.

– Какого плана?

– Ну, были вопросы. Ему надо было отойти.

– В обороне снова были ошибки. Как с этим бороться?

– Будем работать. Мы работаем, объясняем, но пока есть, что есть.

– был заявлен 13-м нападающим, хотя с утра не тренировался с общей группой. Почему в итоге решили его выпустить?

– Мы решили одеть его. К сожалению, ситуация была такая, что использовать его не получилось. Будем его готовить.

– Почему не получилось?

– Остальные играли так, как должны были играть.

– Как можно исправить ошибки в обороне? Может быть, вы думаете об усилении защиты?

– Мы обо всем думаем сейчас. И о работе, и об усилении. Все позиции рассматриваем.

Сейчас пока нет смысла говорить о чем-то конкретном – работа идет.

Сейчас мы должны улучшать нашу игру в обороне. Будем терпеливо работать, – сказал главный тренер « » .