«Детройт» подписал Астон-Риза на год и 775 тысяч долларов. Контракт – двусторонний

Форвард Зак Астон-Риз стал игроком «Детройта».

«Ред Уингс» заключили соглашение с 29-летним американцем на один год, контракт – двусторонний.

По данным Cap Friendly, Астон-Риз получит за сезон 775 тысяч долларов, в АХЛ – 300 тысяч.

Ранее этой осенью он не прошел просмотр в «Каролине».

В прошлом сезоне в 77 матчах чемпионата НХЛ Астон-Риз набрал за «Торонто» 14 (10+4) очков, в 6 играх плей-офф на его счету один гол.