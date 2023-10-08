Тамбиев о Бучельникове: «Глаза у мальчишки горят, он хочет играть в КХЛ. Дам шанс – подготовим его, обучим. Надо, чтобы он правильно все воспринимал, впитывал, как губка»

Леонид Тамбиев высказался после матча против «Ак Барса» (1:2).

«Мне не в чем упрекнуть команду. Ребята честно работали, много бросков нанесли, но не довинтили мы в концовке, в завершении. Через день будет шанс доделать то, что не доделали в этом матче.

С одним голом у « » тяжело выиграть. Не реализовали свои моменты. Во втором периоде надо было, пока мы были свежие и резкие… Как можно забить, если бросать вратарю в живот? На второй перерыв мы должны были хотя бы с одним голом уйти, нам его и не хватило.

Бучельников и только прилетели, провели с командой одну тренировку. Дал Диме поиграть, потенциал игрока вижу, хотя надо в нем разобраться. Но глаза у мальчишки горят, он хочет играть в .

Думаю, он может играть в этой лиге, дам шанс – подготовим его, обучим. Как говорится, дорогу молодым – надо, чтобы он правильно все воспринимал, впитывал, как губка. Я за ним давно наблюдаю, мы разберемся в этом игроке», – сказал главный тренер « » .