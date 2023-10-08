Тамбиев о Бучельникове: «Глаза у мальчишки горят, он хочет играть в КХЛ. Дам шанс – подготовим его, обучим. Надо, чтобы он правильно все воспринимал, впитывал, как губка»

Теги Ак Барс КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Дмитрий Бучельников Сергей Иванов Хоккей

Леонид Тамбиев высказался после матча против «Ак Барса» (1:2).

«Мне не в чем упрекнуть команду. Ребята честно работали, много бросков нанесли, но не довинтили мы в концовке, в завершении. Через день будет шанс доделать то, что не доделали в этом матче.

С одним голом у «Ак Барса» тяжело выиграть. Не реализовали свои моменты. Во втором периоде надо было, пока мы были свежие и резкие… Как можно забить, если бросать вратарю в живот? На второй перерыв мы должны были хотя бы с одним голом уйти, нам его и не хватило.

Бучельников и Иванов только прилетели, провели с командой одну тренировку. Дал Диме поиграть, потенциал игрока вижу, хотя надо в нем разобраться. Но глаза у мальчишки горят, он хочет играть в КХЛ.

Думаю, он может играть в этой лиге, дам шанс – подготовим его, обучим. Как говорится, дорогу молодым – надо, чтобы он правильно все воспринимал, впитывал, как губка. Я за ним давно наблюдаю, мы разберемся в этом игроке», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

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