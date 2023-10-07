Экс-вратарь клубов КХЛ Гаврилов: «Брать только высоких голкиперов не совсем правильно. Давайте у баскетбольной школы тогда их искать»
Экс-вратарь клубов КХЛ Андрей Гаврилов высказался о росте голкиперов как факторе.
«Сейчас идет тенденция, что все берут габаритных вратарей от 188 сантиметров и выше. Таких голкиперов легче задрафтовать. Такая вот североамериканская тенденция. Не могу полностью с этим трендом согласиться, есть много отличных голкиперов невысокого роста.
Например, Серебряков или Билялов, они далеко не 188 сантиметров. За счет своей техники, рефлексов, умной игры, координации это все можно компенсировать.
Поэтому не совсем правильно рассматривать только высоких голкиперов. Давайте тогда вратарей будем искать у баскетбольной школы», – сказал бывший вратарь «Сочи» и «Салавата».
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