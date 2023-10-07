Экс-вратарь клубов КХЛ Гаврилов: «Брать только высоких голкиперов не совсем правильно. Давайте у баскетбольной школы тогда их искать»

Экс-вратарь клубов КХЛ Андрей Гаврилов высказался о росте голкиперов как факторе.

«Сейчас идет тенденция, что все берут габаритных вратарей от 188 сантиметров и выше. Таких голкиперов легче задрафтовать. Такая вот североамериканская тенденция. Не могу полностью с этим трендом согласиться, есть много отличных голкиперов невысокого роста.

Например, или , они далеко не 188 сантиметров. За счет своей техники, рефлексов, умной игры, координации это все можно компенсировать.

Поэтому не совсем правильно рассматривать только высоких голкиперов. Давайте тогда вратарей будем искать у баскетбольной школы», – сказал бывший вратарь «Сочи» и «Салавата».