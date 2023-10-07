Хартман подписал 3-летний контракт с «Миннесотой» с зарплатой 4 млн долларов в год

Райан Хартман подписал контракт с «Миннесотой» на 12 миллионов долларов.

Соглашение 29-летнего форварда рассчитано на три сезона со среднегодовой зарплатой четыре миллиона долларов.

В минувшем сезоне нападающий провел 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 37 (15+22) очков при 90 минутах штрафа.

В 5 играх плей-офф он добавил 5 (2+3) баллов.

В предстоящем сезоне кэпхит хоккеиста составит 1,7 млн долларов.