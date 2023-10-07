Капитан «Динамо» Миронов об 1:7 от «Торпедо»: «Нет культурных слов – никаких оправданий. Проиграли во всех компонентах»
Андрей Миронов объяснил поражение от «Торпедо» со счетом 1:7.
– Нет культурных слов, которые можно сейчас сказать. Поговорили с командой, равнодушных нет. Завтра разберем игру.
– Вы очень эмоционально вели себя на скамейке после седьмой шайбы. Расскажите о том эпизоде?
– Замена вратаря – не моя инициатива. То, что я разговаривал на лавке на повышенных тонах, пусть останется в команде. Это эмоции.
– Сейчас команда успокоилась?
– Вы можете слышать, что я сорвал голос.
Обидное поражение. Мы не должны такого допускать, никаких оправданий быть не может.
Мы все одна команда, завтра будем разбираться в случившемся. Проиграли во всех компонентах.
– Что нужно делать для того, чтобы правильно подготовиться к следующему матчу?
– Я думаю, нужно просто подойти к зеркалу, посмотреть на свое отражение и сделать правильные выводы.
Мы одна команда. Больше постараемся не допустить таких игр, – сказал капитан «Динамо» Андрей Миронов.
Возраст дает свое, да и тяжелый он. Борта закрывать не умеет. На отдых пора ему.
Далее пошли удаления, соперник забивает и получает кураж. Оба матча провалили, что в обороне, то и в нападение.
В равных состах играем плохо, игры не видно, забиваем только в большинстве и то одно звено.