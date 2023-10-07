Капитан «Динамо» Миронов об 1:7 от «Торпедо»: «Нет культурных слов – никаких оправданий. Проиграли во всех компонентах»

Андрей Миронов объяснил поражение от «Торпедо» со счетом 1:7.

– Нет культурных слов, которые можно сейчас сказать. Поговорили с командой, равнодушных нет. Завтра разберем игру.

– Вы очень эмоционально вели себя на скамейке после седьмой шайбы. Расскажите о том эпизоде?

– Замена вратаря – не моя инициатива. То, что я разговаривал на лавке на повышенных тонах, пусть останется в команде. Это эмоции.

– Сейчас команда успокоилась?

– Вы можете слышать, что я сорвал голос.

Обидное поражение. Мы не должны такого допускать, никаких оправданий быть не может.

Мы все одна команда, завтра будем разбираться в случившемся. Проиграли во всех компонентах.

– Что нужно делать для того, чтобы правильно подготовиться к следующему матчу?

– Я думаю, нужно просто подойти к зеркалу, посмотреть на свое отражение и сделать правильные выводы.

Мы одна команда. Больше постараемся не допустить таких игр, – сказал капитан « » .