Капитан «Динамо» Миронов об 1:7 от «Торпедо»: «Нет культурных слов – никаких оправданий. Проиграли во всех компонентах»

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Андрей Миронов объяснил поражение от «Торпедо» со счетом 1:7.

– Нет культурных слов, которые можно сейчас сказать. Поговорили с командой, равнодушных нет. Завтра разберем игру.

– Вы очень эмоционально вели себя на скамейке после седьмой шайбы. Расскажите о том эпизоде?

– Замена вратаря – не моя инициатива. То, что я разговаривал на лавке на повышенных тонах, пусть останется в команде. Это эмоции.

– Сейчас команда успокоилась?

– Вы можете слышать, что я сорвал голос.

Обидное поражение. Мы не должны такого допускать, никаких оправданий быть не может.

Мы все одна команда, завтра будем разбираться в случившемся. Проиграли во всех компонентах.

– Что нужно делать для того, чтобы правильно подготовиться к следующему матчу?

– Я думаю, нужно просто подойти к зеркалу, посмотреть на свое отражение и сделать правильные выводы.

Мы одна команда. Больше постараемся не допустить таких игр, – сказал капитан «Динамо» Андрей Миронов.

35 комментариев

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Machine Head
Необходимо больше разговаривать в команде между собой без тренеров. Вы все мастера. Не думаю , что игроки Торпедо в плане мастерства выше игроков Динамо. Просто у парней из Торпедо выше мотивация и совершенно другой подход и философия, которую им привил Ларионов. Подумайте кто где недорабатывает, кто обосрался и обо всем этом надо в команде о кровного говорить. Я в пылу и с жару накинул на Алексея Николаевича, но не он заставляет вас так безвольно пустить 6 шайб в одном периоде. Поэтому приношу Кудашову извинения. Обращаю внимание разных судаков в клубе , которые отвечают за психологию. Нет концентрации. Я не знаю что там жрут в Торпедо ананасы или апельсины , но парни выходят заряженые и концентрация на моментах с первой и до последней минуты. Кудашов на пресс конференции сказал , что будет разбирать почему не забивает команда . А дело не в том почему не забивает , а почему пропускает. Сегодня для победы понадобилось бы 8 шайб, а это просто дичь. Все должно быть сбалансированно. Считаю , что это был несчастный случай . А так ли это вы должны доказать в следующем матче не с мертвым Витязем , а именно с Торпедо. Иначе и компетенция Кудашова будет под вопросом.
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Machine Head
Ответ Александр Диордица
Мирон, лично ты в защите сдал капитально. Медленно всё, не успеваешь за игроками. Перезагрузись
Долговязый.
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Виталий Макеев
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СМОТРЕЛ МАТЧ СОЧИ СЕВЕРСТАЛЬ. 7-1 СЕВА. ДУМАЮ ДИНАМО НЕ СВЕТИТ В ГОСТЯХ В СЛЕДУЩУЮ ИГРУ. ПОРВУТ АЛЕШУ
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Machine Head
Ответ Алекс Сергеев
Регулярка вообще пофиг хоть 0 :10 или 5:15 главное плей офф
Не совсем так дружище. Нужно делать выводы по игре. А мы пока даже по играм прошлого сезона не сделали выводов. Кому нужно 6 шайб мертвому Авангарду , когда дома отлетаем 1:7
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Виталий Макеев
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ОПОЗОРИЛИ ДИНАМО, ОПОЗОРИЛИСЬ САМИ. ОПАЗОРИЛИ НАС БОЛЕЛЬЩИКОВ. СКОЛЬКО БОЛЕЮ ЗА ДИНАМО, ТАКОГО ПОЗОРА КАК ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НЕ ИСПЫТЫВАЛ. А СЕГОДНЯ ПРОСТО ПОЗОРИЩЕ.
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Вольфсбург
Ответ Machine Head
Ты , конечно , Виталя жжжешь , как всегда, но игроки есть у нас и они должны понять и поверить , что они не хуже тех же игроков Торпедо. Есть кому играть и состав неплохой. Но вот игра у нас мало комбинационная.
Привет Костя. Состав как никогда лучший, даже когда был Шипачев-Яшкин- Кагарлицкий был слабее. Если с таким составом Алеша ничего не добъется, тогда я не знаю что сказать. После такого позора для меня Кудаш не Николаевич, а именно Алёша. Спасибо Господу Богу что у меня были дела и я не мог поехать на стадион!
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Machine Head
Ответ Vladichka Niskazhunikomu
там было сложно выручить, если команда стоит - а вратаря просто расстреливают. Поэтому и замена вратаря ничего не решила. И не могла решить - глупое решение - на трибуне это было видно сразу.
Некоторые голы да . А вторая прошла в ближний угол мимо щитка . Но в целом поддерживаю вас - без помощи игроков даже самых великих разорвут .
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Machine Head
Ответ Виталий Макеев
ПРИВЕТ, ДА ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ ДИНАМО КАК КОМАНДА ДАВНО ВЫМЕРЛА. ЧТО КАСАЕМА ВОРОТЧИКОВ, А ОНИ ВОЩЁ В ДИНАМО ЕСТЬ? КАК ТО ПРОЧЕЛ, ЧТО ПИСАЛИ ФАНАТЫ ЛОКО , О КАНОВАЛОВЕ, ЛУТШЕ НЕ ВСПРМИНАТЬ. ДА ПОСУЩЕСТВУ КАКОЙ ТРЕНЕ ТАКАЯ И КОМАНДА. АЛЕША ДИБИЛ, ДА И ЭТИ КРИВОРЖОПЫЕ НЕ ЛУТШЕ
Ты , конечно , Виталя жжжешь , как всегда, но игроки есть у нас и они должны понять и поверить , что они не хуже тех же игроков Торпедо. Есть кому играть и состав неплохой. Но вот игра у нас мало комбинационная.
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Machine Head
Привет , Виталий ты прав. Но там и воротчики не выручали. Как -будто вся команда была в коме.
там было сложно выручить, если команда стоит - а вратаря просто расстреливают. Поэтому и замена вратаря ничего не решила. И не могла решить - глупое решение - на трибуне это было видно сразу.
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lnm1956@ya.ru
Ответ Vladichka Niskazhunikomu
защиты нет, тут любые вратари будут пропускать
во, и я о том же - без защиты вратари могут тянуть только в ПО. а наши на это не способны.
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Machine Head
Ответ Виталий Макеев
ДА И ЕЩЕ, КОГО БЫ ВЫ НЕ ВЫИГРЫВАЛИ СЕЙЧАС, В ЧЕМ Я СОМНЕВАЮСЬ. ЭТОТ ПОЗОР ВАМ ДОЛГО БУДУТ ВСПОМИНАТЬ. ВОТ ТЫ ТИПА ЗАЩИТНИК, А ЗАЩИТА В ДИНАМО КАК ПРОХОДНОЙ ДВОР. ЧТО СКАЖЕШЬ?
Привет , Виталий ты прав. Но там и воротчики не выручали. Как -будто вся команда была в коме.
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Архангельский Андрей
Ответ Александр Диордица
Мирон, лично ты в защите сдал капитально. Медленно всё, не успеваешь за игроками. Перезагрузись
мирон уже давно сдал, в защите не успевает за игроками, в прошлом году кто только не забивал из под него.
Возраст дает свое, да и тяжелый он. Борта закрывать не умеет. На отдых пора ему.
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Виталий Макеев
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Ответ Vladichka Niskazhunikomu
ну кого-то там держат на этой должности - значит есть. :) вопрос в компетенции - а это уже совсем другой вопрос.
ВОТ ИМЕННО КТО ТО. А КТО? НАСЧЕТ КОМПЕНТЕНЦИИ, Я АВНО ГОВОРИЛ, ЧТО АЛЕША НЕ ТРЕНЕР. ВСПОМНИТЕ ГДЕ ОН ТОЛЬКО НЕ РУЛИЛ, АЖ В СБОРНОЙ, И НЕ ГДЕ НЕ БЫЛО РЕЗУЛЬТАТОВ. ПРОСТО КОИУ ТО В ДИНАМО НУЖНО ЕГО ДЕРЖРАТЬ.
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Виталий Макеев
А он воще есть, этот тренерский штаб? я думаю его уже 3 год нет.
ну кого-то там держат на этой должности - значит есть. :) вопрос в компетенции - а это уже совсем другой вопрос.
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Виталий Макеев
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Vladichka Niskazhunikomu
Просто тренер не подготовил команду. С трибуны было заметно, что игроки просто физически были подсевшими - не уступали за шустрыми торпедовцами. Такое впечатление, что тренерский штаб не видел игры Торпедо и готовил команду к силовой борьбе, а не скоростному матчу. Какое-то перегруженное Динамо было.
А он воще есть, этот тренерский штаб? я думаю его уже 3 год нет.
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Machine Head
Ответ lnm1956@ya.ru
бочаров да шарыченков не подходили Динамо как воротчики. поменяли их и ... результат тот же - нет вратарей в команде.
Бочаров даже феерил недавно против Динамо )))
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Архангельский Андрей
Что Локомотив, что Торпедо просто перебегали нас, мы не успевали, словно физически подсели.
Далее пошли удаления, соперник забивает и получает кураж. Оба матча провалили, что в обороне, то и в нападение.
В равных состах играем плохо, игры не видно, забиваем только в большинстве и то одно звено.
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Алекс Сергеев
Регулярка вообще пофиг хоть 0 :10 или 5:15 главное плей офф
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Legic
Против сильных команд ужасная статистика с этом сезоне. Обыгрываем тех , кто внизу ( пусть даже с громкими вывесками). Или кто на момент игры был явно не в форме.
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Machine Head
Парни кончайте нашего сораДника Виталия Макеева минусовать. Готов принять все кирпичи от вас . Виталий старый и преданный болельщик Динамо . Призываю всех поднять рейтинг Макееву . Не гоже нам среди своих так вести себя. Даже если он бывает резковат . Всех своих подписчиков и сораДников вечером прохожу с компьютера с поддержкой - есть такая опция , не надо к каждому заходить.
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Вольфсбург
Андрюха соберись! Где твои коронные мельницы? Ты воспитанник Динамо, ну так перед своими болельщиками играть, давай кудряш, ты можешь. То что вас сегодня будет Кудаш долбить в раздевалке, а что толку? Вас он не настроил, дважды вы облажались с прямыми конкурентами, поэтому пять-шесть тысяч так и будет ходить. На такую говноигру не затащить.
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lnm1956@ya.ru
бочаров да шарыченков не подходили Динамо как воротчики. поменяли их и ... результат тот же - нет вратарей в команде.
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ lnm1956@ya.ru
бочаров да шарыченков не подходили Динамо как воротчики. поменяли их и ... результат тот же - нет вратарей в команде.
защиты нет, тут любые вратари будут пропускать
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Максим Алдошин
Андрюша бы за собой лучше следил. Самый слабый игрок в команде, так еще и кэп.
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Вольфсбург
Ответ lnm1956@ya.ru
бочаров да шарыченков не подходили Динамо как воротчики. поменяли их и ... результат тот же - нет вратарей в команде.
Только Бочаров пусть и второй в Локо уже три игры в старте выиграл у Динамо, Шарыченков- обладатель кубка Гагарина. В подготовке вратарей что-то не так. Все нестабильные, и Моторыгин тоже косячит, молчу про Волкова(((
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